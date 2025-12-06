Стало известно о недавней травме глаза у актера Бориса Щербакова

По данным канала, в начале декабря артист обратился к врачам с жалобами на боль и ухудшение зрения, заявив, что в глаз попал инородный предмет. Осмотр подтвердил наличие осколка, который специалисты сразу извлекли. Ему назначили контрольные визиты и рекомендовали наблюдение в амбулаторном режиме.