Стало известно о недавней травме глаза у актера Бориса Щербакова

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с травмой глаза, после чего медики удалили из него осколок и отправили артиста домой под наблюдение офтальмолога. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, в начале декабря артист обратился к врачам с жалобами на боль и ухудшение зрения, заявив, что в глаз попал инородный предмет. Осмотр подтвердил наличие осколка, который специалисты сразу извлекли. Ему назначили контрольные визиты и рекомендовали наблюдение в амбулаторном режиме.
Щербаков рассказал каналу, что действительно проходил лечение и сейчас чувствует себя хорошо, однако происхождение травмы раскрывать не стал.
Ранее Борис Щербаков перенес операцию на сердце.