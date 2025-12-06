Ричмонд
Стало известно о недавней травме глаза у актера Бориса Щербакова

Mash: у актера из глаза удалили осколок
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с травмой глаза, после чего медики удалили из него осколок и отправили артиста домой под наблюдение офтальмолога. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в начале декабря артист обратился к врачам с жалобами на боль и ухудшение зрения, заявив, что в глаз попал инородный предмет. Осмотр подтвердил наличие осколка, который специалисты сразу извлекли. Ему назначили контрольные визиты и рекомендовали наблюдение в амбулаторном режиме.

Щербаков рассказал каналу, что действительно проходил лечение и сейчас чувствует себя хорошо, однако происхождение травмы раскрывать не стал.

Ранее Борис Щербаков перенес операцию на сердце. 