Певцов допустил возможность возвращения уехавших артистов в Россию

Необходимость публичных извинений каждый определяет для себя сам, но, по мнению Народного артиста РФ, они должны быть соразмерны тому, как артист высказывался ранее
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов допустил, что артисты, покинувшие Россию с момента начала СВО, могут вернуться в страну, если в их действиях нет оснований для уголовного преследования. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я думаю, что большинство хотят вернуться, потому что жить там не на что, а кушать им хочется, они привыкли жить по-своему. Если эти люди не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться», — отметил он.

По словам собеседника агентства, необходимость публичных извинений каждый определяет для себя сам, но, по его мнению, они должны быть соразмерны тому, как артист высказывался ранее. «Как им извиняться — пусть сами решают. Я думаю, как гадили открыто, так же открыто нужно [извиняться]. Должна быть какая-то симметрия», — добавил Певцов.

Он пояснил, что россияне склонны к прощению, но публичные высказывания требуют соразмерной реакции. «Русский человек такой отходчивый, есть даже такая русская пословица: кто старое помянет, тому глаз вон. Как говорится в Священном Писании: “Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека”. Если кто-то публично осквернял и нашу Родину, и нашу власть, и наших военных, то он должен, очевидно, публично извиняться», — заключил он.

Ранее Певцов заявил, что постановки по произведениям иноагентов не должны возвращаться на сцену.