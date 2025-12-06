Певцов допустил возможность возвращения уехавших артистов в Россию

Он пояснил, что россияне склонны к прощению, но публичные высказывания требуют соразмерной реакции. «Русский человек такой отходчивый, есть даже такая русская пословица: кто старое помянет, тому глаз вон. Как говорится в Священном Писании: “Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека”. Если кто-то публично осквернял и нашу Родину, и нашу власть, и наших военных, то он должен, очевидно, публично извиняться», — заключил он.