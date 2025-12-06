В паспорте мошенника, обманувшего Ларису Долину, оказалось фото Тома Холланда

В соцсетях обратили внимание на сходство мошенника, обманувшего Ларису Долину, со звездой фильма «Человек-паук» Тома Холланда. Фото афериста показали во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Поддельный паспорт с фотографией голливудского актера Тома Холланда стал инструментом мошенников, обманувших народную артистку России Ларису Долину. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга и силовых структур, прислали певице снимок документа для подтверждения личности одного из участников аферы, в графе с фото был изображен исполнитель роли «Человека-паука». Певица поверила в подлинность документа.
Лариса Долина призналась, что только спустя четыре месяца поняла, что стала жертвой обмана, продавая квартиру, она была уверена, что помогает изобличить преступников.
Певица пообещала, что вернет все деньги Полине Лурье, которая в итоге купила ее квартиру за 112 млн рублей.
В августе 2024 года Долина продала недвижимость и перевела деньги мошенникам, которые представились сотрудниками МВД. Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате недвижимости Долиной квартиры. 16 декабря Верховный суд рассмотрит дело Долиной-Лурье о спорной квартире.