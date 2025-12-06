В паспорте мошенника, обманувшего Ларису Долину, оказалось фото Тома Холланда

Поддельный паспорт с фотографией голливудского актера Тома Холланда стал инструментом мошенников, обманувших народную артистку России Ларису Долину. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга и силовых структур, прислали певице снимок документа для подтверждения личности одного из участников аферы, в графе с фото был изображен исполнитель роли «Человека-паука». Певица поверила в подлинность документа.