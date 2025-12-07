Затяжной сон: каким получился «Крипер» – новый хоррор от автора «Собирателя душ»

Художница Лиз и врач Малкольм едут в уединенный домик в лесу, чтобы отметить годовщину знакомства. Лиз идея провести уикенд в глуши не очень нравится, и шоколадный торт, вроде как подготовленный для пары смотрительницей, поддерживающей порядок в доме, на благодушный лад ее не настраивает. Тем не менее, среди ночи какое-то неведомое чувство заставляет героиню слопать кондитерское изделие целиком, хотя она не любит шоколад. Приступ обжорства приводит к тому, что Лиз сталкивается то ли с призраками, то ли еще с чем-то паранормальным. Она замечает, что в доме живут какие-то странные создания, и их присутствие становится только более очевидным, когда Малкольм, сославшись на работу, уезжает в город и оставляет Лиз одну.