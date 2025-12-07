Затяжной сон: каким получился «Крипер» – новый хоррор от автора «Собирателя душ»

О чем фильм «Крипер»
Художница Лиз и врач Малкольм едут в уединенный домик в лесу, чтобы отметить годовщину знакомства. Лиз идея провести уикенд в глуши не очень нравится, и шоколадный торт, вроде как подготовленный для пары смотрительницей, поддерживающей порядок в доме, на благодушный лад ее не настраивает. Тем не менее, среди ночи какое-то неведомое чувство заставляет героиню слопать кондитерское изделие целиком, хотя она не любит шоколад. Приступ обжорства приводит к тому, что Лиз сталкивается то ли с призраками, то ли еще с чем-то паранормальным. Она замечает, что в доме живут какие-то странные создания, и их присутствие становится только более очевидным, когда Малкольм, сославшись на работу, уезжает в город и оставляет Лиз одну.
Зачем смотреть
«Крипер» — уже второй за год полный метр плодовитого кинематографиста Осгуда Перкинса. Любопытно, что и в вышедшей прошлой зимой «Обезьяне», и в новой ленте занята канадская актриса Татьяна Маслани. Но если в предыдущем фильме она всего лишь эффектно умирала, то в новой картине ей досталась главная роль, позволившая актрисе развернуться.
Маслани, безусловно, лучшее, что есть в «Крипере». Ее убедительные реакции, естественные мимика и интонации не просто помогают подключиться к Лиз — благодаря этой актерской работе можно сказать, что в фильме Перкинса впервые появился персонаж, похожий на живого человека. (Впрочем, как бы Маслани ни старалась, отыграть живую реакцию довольно трудно, когда партнер по кадру — образованный мужчина за 40, чьи отношения с героиней якобы длятся уже год, — вдруг оформляет комплимент так: «Ты очень-очень классная, ты в курсе?»)
Если искать в «Крипере» другие достоинства, стоит обратить внимание на неторопливый темп, характерный для работ Перкинса, и запоминающийся дизайн отдельных «призраков».
Почему можно не смотреть
Вышедший в прошлом году «Собиратель душ» выглядел как психоделический трип, «Обезьяна» запоминалась благодаря трешовым ерническим интонациям. Выделить определяющее свойство «Крипера» не так просто: создается ощущение, что в новой ленте Перкинс попытался собрать все, что накопил за прошедшие годы. Вошло и лучшее, и худшее: есть атмосфера затянувшегося сна, из которого невозможно вырваться, время от времени проявляется юмор, колоссального размера сюжетные дыры и довольно нелепые диалоги тоже на месте. При этом ничего действительно смешного или по-настоящему страшного в фильме нет (самой жуткой сценой первого часа оказывается ночной жор Лиз).
Новым в «Крипере» является разве что посыл, который при желании можно подвязать к феминистскому дискурсу: Перкинс, кажется, старается сказать что-то о склонности патриархального общества пускать женщин в расход. При этом своим собеседником автор видит в первую очередь мужчину — и будоражит его самыми очевидными страшилками: старостью и демоническими женщинами.