Приключения с большим размахом и выдумкой. Зачем смотреть фильм «Волчок»

Второй герой Ваня Огарев — настоящий подросток своего времени, зачитывается книжками о путешествиях и приключениях. Наверняка его любимые авторы — Дюма-отец, Жюль Верн, Буссенар, Жаколио, Майн Рид, Габорио и т. п. Минимум сто лет русские дети — от хулиганов до «книжных мальчиков» — воспитывались на этих авторах. А вот родная литература, такая великая и богатая на глубокую философию, поиски смысла жизни и сострадание маленькому человеку, настоящими пацанскими книгами русских детей обделила. Тем же путем пошло и отечественное кино. Удачных приключенческих фильмов очень мало. И тем более радует, что уже в наши дни люди смогли сочинить такую удачную, грамотную и увлекательную историю по всем законам жанра.