Приключения с большим размахом и выдумкой. Зачем смотреть фильм «Волчок»

О чем фильм «Волчок»
Россия начала ХХ века. Тринадцатилетний Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин), потомок славного, но обедневшего аристократического рода, после скоропостижной смерти отца остается круглым сиротой. В качестве опекуна в дом является его дядя Весницкий, человек с дурной репутацией. Он заявляет, что единственный шанс расплатиться с огромными долгами — продать семейные виноградники на Кавказе. Но Ваня помнит, что отец делать этого не хотел, и категорически отказывается подписать бумаги.
Мальчик решает бежать в Нижний Новгород к лучшему другу отца Константину Николаевичу, путешественнику, который объездил весь мир и с детства был кумиром Вани. Но Весницкий посылает по следу юного Огарева наемных убийц и опасную авантюристку Эльзу, готовую на все ради хорошего гонорара. По счастливому случаю Ваня знакомится на Хитровке с кулачным бойцом по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук). Добрый, но бедовый «есенинский» мужик обладает особым даром бить людей наповал, но страдает алкоголизмом и вредным характером.
Зачем смотреть
Увлекательный и динамичный исторический приключенческий боевик, снятый с большим размахом и выдумкой. Отлично — и в большом количестве — поставленные кулачные бои, драки, эффектно снятые погони на каретах, дрожках, поездах, автомобилях и аэроплане. Впечатляющие злодеи, неожиданно раскрывающиеся персонажи и повороты сюжета. В общем, здесь есть все, что нужно для хорошего подросткового и семейного приключенческого кино. А самое главное — интересный персонаж в центре сюжета, который не только харизматично дерется, но и своеобразно шутит.
Второй герой Ваня Огарев — настоящий подросток своего времени, зачитывается книжками о путешествиях и приключениях. Наверняка его любимые авторы — Дюма-отец, Жюль Верн, Буссенар, Жаколио, Майн Рид, Габорио
Почему можно не смотреть
Возможно, кто-то упрекнет картину в наличии расхожих ходов, вроде боксера, который отказывается слить бой по требованию босса. Такие ходы — классика жанра. Важно, как они реализованы, и здесь у «Волчка» все нормально. Другое дело, что фильму не хватает драматизма, он, все же, получился слишком детским. А дети не любят детское кино. Не стоит также ждать от ленты чего-то уровня «Индианы Джонса». Что тоже простительно — за иностранным приключенческим кино стоят десятилетия традиций и развитая индустрия. До такого уровня еще надо дорасти.
А вот некоторая небрежность с локациями выглядит странно. Здорово, что сняли эпизод в Рыбинске, центр этого города прекрасен. Но делать вид, что это район в Москве, из которого можно за десять минут добежать до Хитровской площади — по меньшей мере, наивно. Рыбинск же очень узнаваем. Все равно что снять эпизод на Невском и сделать вид, что это рядом с Китай-Городом.