В Белоруссии пройдут показы фильмов-участников «Бриллиантовой бабочки»

Кадр из фильма «Черный замок»
Кадр из фильма «Черный замок»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Серия бесплатных кинопоказов фильмов-участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в Минске с 9 по 11 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского фонда культуры.

«С 9 по 11 декабря в Минске Российский фонд культуры (РФК) при поддержке “Роскино” и Министерства культуры Российской Федерации представит специальную программу бесплатных кинопоказов фильмов — участников Открытой Евразийской кинопремии “Бриллиантовая бабочка”. В рамках программы состоится круглый стол “Киномосты дружбы: международное сотрудничество в киноиндустрии” и открытые кинопоказы фильмов — участников кинопремии», — сообщили в пресс-службе.

Кадр из фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки»
Кадр из фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки»

На круглом столе «Киномосты дружбы: международное сотрудничество в киноиндустрии» спикеры обсудят, как киноиндустрия выстраивает диалог между братскими народами и каким образом фестивальные площадки могут стать катализатором реальных совместных кинопроизводств. Участники обменяются опытом, проанализируют успешные кейсы и наметят перспективы дальнейшего сотрудничества.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Бесплатные кинопоказы стартуют 9 декабря в кинотеатре «Москва». В программу вошли фильмы «Черный замок» (реж. Кирилл Кузин), «Махтумкули» (Музаффархан Эркинов), «Двое в одной жизни, не считая собаки»(реж. Андрей Зайцев), «Потанцуйте с мамой!» (реж. Дастан Мадалбеков) и «Лесной царь» (реж. Горан Радованович).