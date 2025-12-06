В Белоруссии пройдут показы фильмов-участников «Бриллиантовой бабочки»

«С 9 по 11 декабря в Минске Российский фонд культуры (РФК) при поддержке “Роскино” и Министерства культуры Российской Федерации представит специальную программу бесплатных кинопоказов фильмов — участников Открытой Евразийской кинопремии “Бриллиантовая бабочка”. В рамках программы состоится круглый стол “Киномосты дружбы: международное сотрудничество в киноиндустрии” и открытые кинопоказы фильмов — участников кинопремии», — сообщили в пресс-службе.