Спин-офф сериала «Острые козырьки» выйдет в марте 2026 года

В прошлом году стало известно, что творческая команда «Острых козырьков» работает над созданием полнометражного фильма, который расскажет о происходившем с Томми Шелби во время Второй мировой войны. Режиссером картины «Бессмертный человек» (The Immortal Man) стал Том Харпер, который, помимо «Острых козырьков», известен по сериалу «Война и мир» (War & Peace, 2016). Вместе с Мерфи в фильме сыграют Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Стивен Грэм.