Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали «кошмаром антимонополии» покупку Warner Bros. сервисом Netfliх

Сенатор Уоррен: покупка Warner Bros. сервисом Netfliх — кошмар антимонополии
Netflix
NetflixИсточник: Legion-Media.ru

Новости о приобретении компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix выглядят как «ночной кошмар антимонополии». Об этом на своей странице в соцсети X написала сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

По ее словам, это решение приведет к повышению цен и ограничению в выборе контента.

«Объединение Netflix и Warner Bros. создаст одного огромного медиагиганта, контролирующего почти половину рынка потокового вещания», — добавила Уоррен.

Она добавила, что сделка может повлиять на способ просмотра контента, а также поставить под угрозу американских работников.

До этого сообщалось, что сделка составит $82,7 млрд. В компании уточнили, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

В июне Netflix сообщила о сотрудничестве с NASA. В компании уточнили, что с лета 2025 года начнут транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и захватывающие дух виды Земли с Международной космической станции.