В США назвали «кошмаром антимонополии» покупку Warner Bros. сервисом Netfliх

До этого сообщалось, что сделка составит $82,7 млрд. В компании уточнили, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.