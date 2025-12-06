Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото

88-летний артист предстал перед камерой вместе со своими детьми
Джек Николсон с дочерью и сыном, фото: соцсети
Джек Николсон с дочерью и сыном, фото: соцсети

В сети оценили внешность американского актера Джека Николсона на новых фото. Соответствующая публикация появилась на странице его дочери Лорейн в соцсети.

88-летний артист предстал перед камерой во время посещения выставки картин. Он позировал вместе с наследницей и сыном Рэймондом.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Твой отец выглядит великолепно!», «Улыбка Джека такая милая», «Твой отец в отличной форме», «Рада видеть Джека в таком потрясающем виде!» — заявили юзеры.

В свою очередь, инсайдер сообщил изданию Daily Mail, что звезда фильма «Отступники» в настоящее время доволен своим образом жизни.

«У Джека все хорошо, он рад оказаться вдали от голливудского внимания и просто наслаждается временем с семьей. Он любит проводить время с детьми и очень близок с ними», — заявил источник.