17-летнего сына Анджелины Джоли сняли в мини-шортах на улице

Сына актрисы Анджелины Джоли Нокса сняли в мини-шортах на улице

Сына американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса Леона Джоли-Питта сняли на улице в одежде длины мини. Соответствующая публикация появилась на странице портала Whoopsee в соцсети.

Нокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли,
Нокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли,Источник: Legion-Media

Папарацци запечатлели 17-летнего наследника артистов в Лос-Анджелесе по пути на тренировку по тайскому боксу. Он предстал перед камерой в черном худи с декором в виде боксерских перчаток и коротких шортах с разноцветным принтом.

При этом подросток нес термос в руке и рюкзак за спиной и продемонстрировал окрашенные в блонд волосы.

В ноябре Нокс Леон Джоли-Питт пришел на тренировку по боксу в необычном виде.