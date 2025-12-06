Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца Майли Сайрус

Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца американской актрисы Майли Сайрус. Соответствующую информацию публикует People.
По данным издания, украшение, подаренное 33-летней исполнительнице с предложением руки и сердца от музыканта Макса Морандо, было изготовлено на заказ. Изделие представляет собой кольцо из 14-каратного желтого золота с камнем огранки «кушон».
Вице-президент по мерчандайзингу магазина ювелирных изделий Blue Nile Даниэла Тарантино оценила аксессуар в 450 тысяч долларов (35 миллионов рублей).
«Это помолвочное кольцо представляет собой массивное золотое кольцо с оправой “восток-запад” — современный и шикарный тренд, который мы наблюдаем в свадебной индустрии. Мы полагаем, что это кольцо с модифицированным бриллиантом весом около четырех-пяти карат стоит около 300−450 тысяч долларов», — заключила она.
О том, что Майли Сайрус обручилась с Максом Морандо, стало известно 2 декабря. Официальных комментариев пара еще не давала.