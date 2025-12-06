Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца Майли Сайрус

«Это помолвочное кольцо представляет собой массивное золотое кольцо с оправой “восток-запад” — современный и шикарный тренд, который мы наблюдаем в свадебной индустрии. Мы полагаем, что это кольцо с модифицированным бриллиантом весом около четырех-пяти карат стоит около 300−450 тысяч долларов», — заключила она.