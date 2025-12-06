Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца Майли Сайрус

People: Помолвочное кольцо певицы Майли Сайрус оценили в 35 миллионов рублей
Майли Сайрус и Макс Морандо
Майли Сайрус и Макс МорандоИсточник: Legion-Media

Раскрыта стоимость роскошного помолвочного кольца американской актрисы Майли Сайрус. Соответствующую информацию публикует People.

По данным издания, украшение, подаренное 33-летней исполнительнице с предложением руки и сердца от музыканта Макса Морандо, было изготовлено на заказ. Изделие представляет собой кольцо из 14-каратного желтого золота с камнем огранки «кушон».

Вице-президент по мерчандайзингу магазина ювелирных изделий Blue Nile Даниэла Тарантино оценила аксессуар в 450 тысяч долларов (35 миллионов рублей).

«Это помолвочное кольцо представляет собой массивное золотое кольцо с оправой “восток-запад” — современный и шикарный тренд, который мы наблюдаем в свадебной индустрии. Мы полагаем, что это кольцо с модифицированным бриллиантом весом около четырех-пяти карат стоит около 300−450 тысяч долларов», — заключила она.

О том, что Майли Сайрус обручилась с Максом Морандо, стало известно 2 декабря. Официальных комментариев пара еще не давала.