Внешность сына Кейт Уинслет описали в сети фразой «молодой ДиКаприо»

Внешность сына английской актрисы Кейт Уинслет и режиссера Сэма Мендеса Джо Андерса описали в сети фразой «молодой ДиКаприо». Соответствующий пост размещен на странице Just Jared в соцсети.
50-летняя звезда вместе с 21-летним наследником посетила премьеру своего фильма «Прощай, Джун», которая состоялась в кинотеатре Curzon Mayfair в Лондоне. Сын артистки позировал с ней на красной дорожке в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и серебристой цепочке с кулоном. Также он продемонстрировал укороченную на висках стрижку и щетину на лице.
Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях, сравнив Андерса с коллегой Уинслет по фильму «Титаник» — американским актером Леонардо ДиКаприо.
«Молодой Леонардо ДиКаприо», «Почему он похож на ДиКаприо?», «Это, определенно, Лео ДиКаприо», «Джо Андрес Уинслет ДиКаприо», «Как можно сказать, что это не сын Лео?!» — отметили юзеры.