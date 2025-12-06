Внешность сына Кейт Уинслет описали в сети фразой «молодой ДиКаприо»

50-летняя звезда вместе с 21-летним наследником посетила премьеру своего фильма «Прощай, Джун», которая состоялась в кинотеатре Curzon Mayfair в Лондоне. Сын артистки позировал с ней на красной дорожке в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и серебристой цепочке с кулоном. Также он продемонстрировал укороченную на висках стрижку и щетину на лице.