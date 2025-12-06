Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внешность сына Кейт Уинслет описали в сети фразой «молодой ДиКаприо»

50-летняя актриса вместе с 21-летним наследником посетила премьеру своего фильма
Кейт Уинслет с сыном Джо
Кейт Уинслет с сыном ДжоИсточник: Legion-Media.ru

Внешность сына английской актрисы Кейт Уинслет и режиссера Сэма Мендеса Джо Андерса описали в сети фразой «молодой ДиКаприо». Соответствующий пост размещен на странице Just Jared в соцсети.

50-летняя звезда вместе с 21-летним наследником посетила премьеру своего фильма «Прощай, Джун», которая состоялась в кинотеатре Curzon Mayfair в Лондоне. Сын артистки позировал с ней на красной дорожке в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и серебристой цепочке с кулоном. Также он продемонстрировал укороченную на висках стрижку и щетину на лице.

Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях, сравнив Андерса с коллегой Уинслет по фильму «Титаник» — американским актером Леонардо ДиКаприо.

«Молодой Леонардо ДиКаприо», «Почему он похож на ДиКаприо?», «Это, определенно, Лео ДиКаприо», «Джо Андрес Уинслет ДиКаприо», «Как можно сказать, что это не сын Лео?!» — отметили юзеры.