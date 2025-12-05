Симоньян рассказала Путину, как индийские фильмы помогали в поимке шпионов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутку рассказала президенту РФ Владимиру Путину, как болливудские фильмы помогали вычислять шпионов в Советском Союзе.
В ходе церемонии запуска вещания телеканала RT India Симоньян вспомнила хит «Jimmy Jimmy Jimmy Aaja» из индийского фильма «Танцор диско».
«Наше поколение и поколение моих родителей, мы же выросли в ощущении, что Индия — это где-то очень рядом. Потому что если ты в любой компании скажешь “Джимми, Джимми”, тебе ответят “Ача, Ача”. И так можно было проверять шпионов. Если тебе не ответили “Ача, Ача”, значит человек не вырос в Советском Союзе. Потому что любой человек, который вырос в Советском Союзе, знает, как отвечать на фразу “Джимми, Джимми”», — сказала Симоньян с улыбкой.
Участники церемонии запуска вещания встретили ее слова аплодисментами.
В пятницу Путин совместно с Симоньян дал старт вещанию телеканала RT India в Нью-Дели.