«Наше поколение и поколение моих родителей, мы же выросли в ощущении, что Индия — это где-то очень рядом. Потому что если ты в любой компании скажешь “Джимми, Джимми”, тебе ответят “Ача, Ача”. И так можно было проверять шпионов. Если тебе не ответили “Ача, Ача”, значит человек не вырос в Советском Союзе. Потому что любой человек, который вырос в Советском Союзе, знает, как отвечать на фразу “Джимми, Джимми”», — сказала Симоньян с улыбкой.