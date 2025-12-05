Федор Бондарчук назвал самого страшного злодея в кино. Режиссер вспомнил, что в детстве он боялся Бармалея из «Айболита».
«По-настоящему страшным злодеем для меня, наверное, всегда был Бармалей из “Айболита”. В детстве меня им часто пугали, почему-то именно этот злобный пират наводил на меня страх», — рассказал артист в интервью журналу Hello!.
Также Бондарчук признался, что ему нравится играть отрицательных героев. По его словам, у таких персонажей больше пространства для хулиганства. При этом режиссер уверен, что добрых героев не менее сложно играть, чем злодеев.
«Изображать добродетель, не скатываясь в фальшь и наивность? В нашем кино до определенной степени наивен только Буратино, но он персонаж волшебный, к тому же еще только познающий этот мир. Своя мотивация и логика есть у любого героя. Все зависит от того, какой крючок — или ключик — ты находишь к его истории. Эстетически, стилистически зло играть веселее, там больше пространства для хулиганства», — отметил артист.
Отрицательного персонажа Федор Сергеевич сыграл в новой экранизации «Буратино». Он перевоплотился в Карабаса-Барабаса. По словам актера, это роль его мечты и очередной вызов.
В широкий прокат фильм «Буратино» выходит 1 января 2026 года.