«Изображать добродетель, не скатываясь в фальшь и наивность? В нашем кино до определенной степени наивен только Буратино, но он персонаж волшебный, к тому же еще только познающий этот мир. Своя мотивация и логика есть у любого героя. Все зависит от того, какой крючок — или ключик — ты находишь к его истории. Эстетически, стилистически зло играть веселее, там больше пространства для хулиганства», — отметил артист.