Жена Брюса Уиллиса показала фото поцелуя с мужем

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с ним. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Модель, писательница Эмма Хеминг показала подписчикам, как муж целовал ее. Она не уточнила, когда был сделан этот кадр.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / фото: соцсети
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / фото: соцсети

Супруги 21 марта 2025 года отметили годовщину отношений. Они вместе 16 лет. Фотомодель заявляла, что благодарна мужу за все «взлеты и падения», которые они проживают, безусловно любя друг друга. У пары двое общих детей: 13-летняя Мэйбл Рэй и 11-летняя Эвелин Пенн.

Артист также воспитал трех дочерей от коллеги Деми Мур. Актеры прожили в браке почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения, восхитив фанатов. Голливудская звезда продолжает активно поддерживать экс-супруга после новостей о его тяжелой болезни и проводить время с семьей Уиллиса.

Ранее Эмма Хеминг столкнулась с хейтом после выселения Брюса Уиллиса из семейного дома.