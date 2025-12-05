Жена Брюса Уиллиса показала фото поцелуя с мужем

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с ним. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Модель, писательница Эмма Хеминг показала подписчикам, как муж целовал ее. Она не уточнила, когда был сделан этот кадр.
Супруги 21 марта 2025 года отметили годовщину отношений. Они вместе 16 лет. Фотомодель заявляла, что благодарна мужу за все «взлеты и падения», которые они проживают, безусловно любя друг друга. У пары двое общих детей: 13-летняя Мэйбл Рэй и 11-летняя Эвелин Пенн.
Артист также воспитал трех дочерей от коллеги Деми Мур. Актеры прожили в браке почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения, восхитив фанатов. Голливудская звезда продолжает активно поддерживать экс-супруга после новостей о его тяжелой болезни и проводить время с семьей Уиллиса.
Ранее Эмма Хеминг столкнулась с хейтом после выселения Брюса Уиллиса из семейного дома.