Звезда «Сладкой жизни» появилась на публике с сыном

Актриса Анастасия Меськова появилась на публике с сыном. Звезда сериала «Сладкая жизнь» привела девятилетнего Савелия в Третьяковскую галерею и поделилась кадрами из музея в соцсети. Артистка старается ненавязчиво приобщать мальчика к искусству.
«Окультуриваю младшего. Накануне как раз был прочитан миф про похищение Европы», — отметила она, сняв ребенка возле картины Валентина Серова.
Звезда говорила, что у Савелия есть хорошие данные для балета, но она не хочет, чтобы мальчик пошел по ее стопам. По мнению артистки, стать великим в этой профессии очень сложно, а быть посредственностью еще тяжелее. Однако звезда отметила, что если сын будет готов ко всем испытаниям и сам захочет танцевать, то она не будет препятствовать его мечте.
У знаменитость также есть совершеннолетний сын Василий от первого брака с поваром Константином Бергом.
А 8 декабря 2022 года балерина вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга, который старше нее на 10 лет. Артистка признавалась, что они стали парой благодаря упорству супруга, и она за это благодарна.
