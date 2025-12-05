Ричмонд
Звезда «Сладкой жизни» появилась на публике с сыном

Актриса Анастасия Меськова поделилась редкими кадрами с сыном
Анастасия Меськова с сыном / фото: соцсети
Анастасия Меськова с сыном / фото: соцсети

Актриса Анастасия Меськова появилась на публике с сыном. Звезда сериала «Сладкая жизнь» привела девятилетнего Савелия в Третьяковскую галерею и поделилась кадрами из музея в соцсети. Артистка старается ненавязчиво приобщать мальчика к искусству.

«Окультуриваю младшего. Накануне как раз был прочитан миф про похищение Европы», — отметила она, сняв ребенка возле картины Валентина Серова.

Звезда говорила, что у Савелия есть хорошие данные для балета, но она не хочет, чтобы мальчик пошел по ее стопам. По мнению артистки, стать великим в этой профессии очень сложно, а быть посредственностью еще тяжелее. Однако звезда отметила, что если сын будет готов ко всем испытаниям и сам захочет танцевать, то она не будет препятствовать его мечте.

У знаменитость также есть совершеннолетний сын Василий от первого брака с поваром Константином Бергом.

А 8 декабря 2022 года балерина вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга, который старше нее на 10 лет. Артистка признавалась, что они стали парой благодаря упорству супруга, и она за это благодарна.