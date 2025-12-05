Звезда «Сладкой жизни» появилась на публике с сыном

Звезда говорила, что у Савелия есть хорошие данные для балета, но она не хочет, чтобы мальчик пошел по ее стопам. По мнению артистки, стать великим в этой профессии очень сложно, а быть посредственностью еще тяжелее. Однако звезда отметила, что если сын будет готов ко всем испытаниям и сам захочет танцевать, то она не будет препятствовать его мечте.