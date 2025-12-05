Кристина Асмус поделилась фотографиями, сделанными на съемках нового проекта с ее участием. Актриса приступила к работе над сериалом «Нефть», который зрители увидят в 2026 году.
Звезда на съемках примерила полицейскую форму. В многосерийном фильме она играет сотрудницу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
«Актерской состав — пушка. Команда — просто топ! Глаза искрят, гипервключенность и сотворчество на пределе. И как в одной группе собралось столько феноменального таланта, при этом галантности, эмпатии, юмора и нежности — ума не приложу. Лечу на каждую смену! К банде, с которой хитяру готовим, не иначе. Смотрите “Нефть” уже в следующем году», — отметила звезда.
В проекте вместе с ней снимаются Иван Охлобыстин, Антон Васильев, Иван Добронравов, Елена Николаева, Андрей Максимов и другие. Режиссером стал Алексей Шабаров.
Действия сериала происходят в городе Шевелево, где нет ни инфраструктуры, ни денег. В центре сюжета — водопроводчик Семен Плахов, будни которого размеренны и однообразны. Однако все меняется, когда из колодца, из которого он много лет добывал воду, внезапно начинает бить нефть.
Перед Семеном встает выбор — продать участок за копейки или рискнуть и заняться подпольным бизнесом. Желая удержать жену с сыном, герой решает выбрать второй путь. Он объединяется с эксцентричным, но талантливым Ульяном.
Однако чем глубже герои погружаются в этот мир, тем понятнее становится, что удача может быстро превратиться в опасную игру, откуда не выбраться без последствий.