Звезда сериала «Чики» показала фигуру в нижнем белье на снимке без фотошопа

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова опубликовала снимок в нижнем белье без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Варвара Шмыкова / фото: соцсети
33-летняя звезда сериала «Чики» продемонстрировала на камеру фигуру в комплекте, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с высокой посадкой телесного цвета. При этом во время позирования Шмыкова слегка наклонилась вбок и показала складки на талии.

«My body — my friend (“Мое тело — мой друг — прим. Ленты.ру”)», — подписала знаменитость публикацию.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес на родине.