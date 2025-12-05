Ричмонд
Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини

Супермодель Ирина Шейк снялась в купальнике

Супермодель Ирина Шейк снялась в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

Знаменитость показала фигуру в крошечном черном бикини. Модель отказалась от укладки и макияжа. Съемка прошла в отеле во время отдыха.

На прошлой неделе звезда снялась для обложки THE FACE. Супермодель позировала в топе из ремней с золотыми пряжками. Манекенщица также примерила парик с челкой и сделала макияж с красной глянцевой помадой и угольно-черными стрелками.

Ранее Ирина Шейк рассказала, какие бьюти-советы дает 8-летней дочери.