Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини

Супермодель Ирина Шейк снялась в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость показала фигуру в крошечном черном бикини. Модель отказалась от укладки и макияжа. Съемка прошла в отеле во время отдыха.
На прошлой неделе звезда снялась для обложки THE FACE. Супермодель позировала в топе из ремней с золотыми пряжками. Манекенщица также примерила парик с челкой и сделала макияж с красной глянцевой помадой и угольно-черными стрелками.
Ранее Ирина Шейк рассказала, какие бьюти-советы дает 8-летней дочери.