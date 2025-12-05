Ричмонд
Антонио Бандерас снялся с возлюбленной, которая моложе его на 20 лет

Антонио Бандерас опубликовал фото с возлюбленной, которая моложе его на 20 лет

Испанский актер Антонио Бандерас снялся со своей избранницей, которая моложе его на 20 лет. Влюбленные позировали на фоне кафедрального собора во время прогулки по Андалусии. Артист опубликовал фото с Николь Кимпел в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Антонио Бандерас и Николь Кимпел / фото: соцсети
Антонио Бандерас и Николь Кимпел / фото: соцсети

Пара вместе уже 11 лет. Они познакомились на вечеринке, проходившей во время престижного Каннского кинофестиваля. Бандерас на тот момент был женат на коллеге Мелани Гриффит. Актер признавался, что ему очень понравилась девушка, но их роман начался уже после его расставания с супругой.

У знаменитостей есть общая дочь Стелла дель Кармен.

Экс-супруги отмечали в интервью, что были счастливы в браке и сохранили после развода дружеские отношения. По словам Бандераса, Гриффит навсегда останется в его сердце, как женщина, исполнившая его мечту об отцовстве. Артист растил не только биологическую дочь, но и воспитывал двоих детей актрисы от предыдущего брака.

Ранее Антонио Бандерас выдал замуж единственную дочь.