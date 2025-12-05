Антонио Бандерас снялся с возлюбленной, которая моложе его на 20 лет

Пара вместе уже 11 лет. Они познакомились на вечеринке, проходившей во время престижного Каннского кинофестиваля. Бандерас на тот момент был женат на коллеге Мелани Гриффит. Актер признавался, что ему очень понравилась девушка, но их роман начался уже после его расставания с супругой.