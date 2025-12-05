Алена Хмельницкая отреагировала на смерть актрисы Ксении Качалиной

Актриса Алена Хмельницкая выразила скорбь в соцсетях по поводу смерти коллеги Ксении Качалиной, назвав утрату «невозможно грустной», передает Life.ru. 54-летняя актриса скончалась от острой сердечной недостаточности, а ее тело несколько дней пролежало в квартире-свалке, пока его не обнаружил бывший муж — артист Михаил Ефремов.
Ефремов вместе с сыном приехал проведать Качалину 2 декабря, но дверь никто не открыл. Примечательно, что с бывшей супругой актер общался всего пару недель назад. В последние годы СМИ писали о трудном периоде в жизни Качалиной, включая проблемы с алкоголем и затворнический образ жизни.
Ксения Качалина (при рождении Оксана) родилась в Саратове в 1971 году и в подростковом возрасте, по ее собственным словам, попала в «плохую компанию», после чего родители отправили ее к родственникам в деревню.
Напомним, актриса Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», а также как четвертая супруга актера Михаила Ефремова, скончалась в возрасте 54 лет.