Тагава родился на Окинаве, вырос в США, служил в армии, занимался спортом и долго искал свое место, прежде чем стать актером мирового масштаба. Его карьера началась с эпизодов, но благодаря редкому сочетанию физической подготовки, харизмы и актерской дисциплины он быстро оказался востребован в Голливуде. В последние годы он перестал сниматься и практически не появлялся в информационном поле. 4 декабря стало известно, что актер умер из-за осложнений после перенесенного инсульта.