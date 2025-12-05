Netflix покупает Warner Bros. за $82,7 млрд

В июне Netflix сообщила о сотрудничестве с NASA. В компании уточнили, что с лета 2025 года начнут транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и захватывающие дух виды Земли с Международной космической станции.