«Охота за тенью» (2025) — криминальный боевик о столкновении опыта и скорости, прошлого и настоящего. Режиссер Ларри Ян обращается к теме командной работы и человеческой интуиции в эпоху технологий. В центре сюжета — Хуан Дэчжун, которого играет Джеки Чан. Много лет он оставил профессию эксперта по слежке и жил спокойной жизнью. Но ровно жо тех пор, пока дерзкое преступление в Макао не заставило его вернуться в игру.