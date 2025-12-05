«Охота за тенью» (2025) — криминальный боевик о столкновении опыта и скорости, прошлого и настоящего. Режиссер Ларри Ян обращается к теме командной работы и человеческой интуиции в эпоху технологий. В центре сюжета — Хуан Дэчжун, которого играет Джеки Чан. Много лет он оставил профессию эксперта по слежке и жил спокойной жизнью. Но ровно жо тех пор, пока дерзкое преступление в Макао не заставило его вернуться в игру.
Группа грабителей с невероятной точностью обходит продвинутую систему наблюдения и похищает сотни миллионов юаней. Молодые оперативники оказываются бессильны перед их методами, и тогда Дэчжун объединяется с новым поколением следователей. Чем дальше команда продвигается в расследовании, тем очевиднее: перед ними противник, который просчитал каждый шаг.
Особенности съемочного процесса
Фильм стал одной из самых обсуждаемых премьер года, и интерес вызывает не только сюжет — сама работа над картиной тоже полна крутых деталей. Далее рассказываем о пяти самых любопытных фактах со съемочной площадки.
Подготовка к съемкам началась в 2023 году
Работа над фильмом стартовала еще в 2023 году. Для Ларри Яна и Джеки Чана это стала уже вторая совместная картина после «Кунг-фу жеребец» (2023), поэтому творческая команда собралась быстро — оба хорошо представляли, какой должна быть динамика будущего боевика.
Основные съемки развернулись в Макао в октябре 2024-го и продолжались до января 2025 года. Город с его плотной архитектурой, казино и контрастными кварталами стал идеальной площадкой для истории про высокотехнологичную слежку и дерзкую преступную группировку. После завершения съемочного периода команда погрузилась в постпродакшн, который занял еще несколько месяцев — вплоть до середины 2025 года. Музыкальную атмосферу фильма создал французский композитор Николя Эррера, добавивший в картину напряженный электронный драйв.
Экшн-сцены прорабатывали с помощью раскадровок
Большинство экшн-сцен команда заранее распланировала через детальные раскадровки, после чего сняла их в виде демоверсий. Такой подход позволил визуализировать будущие трюки, просчитать темп и ритм движений, а главное — показать все Джеки Чану, чтобы получить его отзыв и внести правки еще до выхода на площадку.
Все трюки Джеки Чан выполнял самостоятельно
Несмотря на возраст, Джеки Чан остается верен своему принципу: никаких дублеров. В «Охоте за тенью» 71-летний актер выполнял все трюки самостоятельно, в том числе рукопашные сцены и сложные элементами с падениями. Команда специально адаптировала съемочный график, чтобы дать актеру время на подготовку и репетиции, но он по-прежнему предпочитал работать в своем фирменном стиле — точно, быстро и максимально реалистично. Именно благодаря этому экшн в фильме выглядит столь живым и убедительным.
Съемки проходили в редких для кино локациях Макао
Команда фильма уделила много времени выбору локаций. Помимо привычных для Макао улиц и казино, создатели задействовали роскошные гостиничные комплексы и площадки с ограниченным доступом. Одной из ключевых локаций стал знаменитый пятизвездочный игорно-гостиничный комплекс Wynn Macau. Именно здесь сняли одну из самых зрелищных погонь по крыше здания. Контраст яркого неона, плотной городской архитектуры и высотных площадок сделал визуальную сторону фильма еще более выразительной и добавил экшену ощущение высоты и реального риска.
Все ножи в кадре были острыми
Во время подготовки одной из схваток между героями Джеки Чана и Тони Ка Фай Люнга актеры работали с настоящим ножом — настолько острым, что во время репетиции лезвие оставило заметные царапины на деревянной поверхности. В одном из дублей Люнг даже случайно задел им собственные волосы.
Когда и где проходили съемки фильма «Охота за тенью»
Основной съемочный период «Охоты за тенью» стартовал в октябре 2024 года. Для работы над картиной команда перебралась в Макао. Город выбрали неслучайно: его плотная застройка, контрастные кварталы и узнаваемый городской ритм идеально подошли для истории о высокотехнологичных ограблениях и слежке.
Съемки длились около трех месяцев и завершились в январе 2025 года. За это время группа успела поработать на множестве площадок, включая оживленные улицы, высотные крыши и закрытые пространства крупных гостиничных комплексов. Создатели отмечали, что график был максимально насыщенным, при этом каждая локация требовала тщательной подготовки из-за большого количества трюковых и динамичных сцен.
После завершения съемок команда сразу перешла к масштабному постпродакшну, который продолжился до середины 2025 года.
Каким был бюджет фильма «Охота за тенью»
Бюджет «Охоты за тенью» составил около 35 миллионов долларов. Для современного китайского боевика это средняя сумма. Значительная часть средств ушла на постановку боевых эпизодов, работу с высокотехнологичным оборудованием и длительный постпродакшн.
Кассовые сборы картины составили более 180 миллионов долларов.