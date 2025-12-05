Bloomberg: Netflix начал переговоры с Warner Bros. Discovery о покупке части бизнеса

Среди других претендентов на сделку с Warner Bros. Discovery также были Comcast и Paramount Skydance. Для последней победа Netflix будет ударом, отмечает агентство. Руководство Paramount Skydance предложило наиболее амбициозные условия сделки — компания была готова выкупить весь бизнес Warner Bros. Discovery, заплатив исключительно валютными средствами, то есть без использования кредитных механизмов и прочих финансовых инструментов.