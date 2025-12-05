Bloomberg: Netflix начал переговоры с Warner Bros. Discovery о покупке части бизнеса

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix начал переговоры с медиаконцерном Warner Bros. Discovery о покупке ее кино- и телестудий, а также стриминговой площадки HBO Max. Достижение сделки приведет к «тектоническим сдвигам» в медиабизнесе США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Компании могут объявить о сделке в ближайшие дни. В случае, если сделку заблокируют регуляторы, Netflix выплатит неустойку в $5 млрд. При этом кабельные телеканалы Warner Bros. — CNN, TBS и TNT — не будут частью сделки, их объединят в отдельную компанию, уточняет агентство.
«Если сделка будет доведена до конца, то она вызовет тектонический сдвиг в индустрии развлечений, объединив крупнейший в мире платный стриминговый сервис с одной из старейших и наиболее уважаемых голливудских студий», — пишет агентство.
Оно отмечает, что для Netflix это будет первая сделка такого масштаба. Компания не только получит доступ к продукции прямого конкурента HBO, в частности к сериалам «Клан Сопрано», «Игра престолов», но и к библиотеке Warner Bros., среди прочего — к франшизе «Гарри Поттер», сериалу «Друзья».
Среди других претендентов на сделку с Warner Bros. Discovery также были Comcast и Paramount Skydance. Для последней победа Netflix будет ударом, отмечает агентство. Руководство Paramount Skydance предложило наиболее амбициозные условия сделки — компания была готова выкупить весь бизнес Warner Bros. Discovery, заплатив исключительно валютными средствами, то есть без использования кредитных механизмов и прочих финансовых инструментов.
Продажа бизнеса Warner Bros. Discovery происходит на фоне изменений в медиабизнесе. Потребители все меньше смотрят кабельные телеканалы. Так, в третьем квартале выручка Warner Bros. снизилась на 23%, поскольку ее клиенты отменяют подписки, находя альтернативные источники развлекательного контента, пишет агентство. В случае успешного завершения переговоров общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix составит 450 млн, что может привлечь внимание антимонопольных ведомств.