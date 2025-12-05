57-летняя Алика Смехова показала фигуру в облегающем платье

Звезда признавалась в личном блоге, что для нее важно поддерживать себя в форме, поэтому она соблюдает определенную диету. Смехова полностью отказалась от продуктов с глютеном. По словам знаменитости, в результате она избавилась от отечности и обрела легкость, о которой всегда мечтала. Однако артистка предостерегла женщин от бездумного повторения за ней и посоветовала сначала обратиться к врачам и сдать необходимые анализы, а потом уже экспериментировать.