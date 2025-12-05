57-летняя Алика Смехова показала фигуру в облегающем платье

57-летняя актриса Алика Смехова показала фигуру в облегающем платье. Звезда позировала на сцене Театра Старого парка в Геленджике и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка гастролирует по стране, исполняя романсы.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Как всегда, великолепная», «Шикарное платье», «Богиня», «Женский идеал», «Прекраснейшая из женщин», «Восхищаюсь», «Прекрасно выглядите», «Как хороша», «Красавица».
Звезда признавалась в личном блоге, что для нее важно поддерживать себя в форме, поэтому она соблюдает определенную диету. Смехова полностью отказалась от продуктов с глютеном. По словам знаменитости, в результате она избавилась от отечности и обрела легкость, о которой всегда мечтала. Однако артистка предостерегла женщин от бездумного повторения за ней и посоветовала сначала обратиться к врачам и сдать необходимые анализы, а потом уже экспериментировать.
Смехова также активно занимается пилатесом и плаванием для поддержания фигуры.
Ранее Алика Смехова впервые за долгое время приехала на светское мероприятие с сыном.