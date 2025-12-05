Создатели мультфильма не скрывали, что вдохновлялись легендой о спасении великой княжны, но выбрали гораздо более романтичный и фантастический путь. Связь между картиной 1956 года и мультфильмом 1997 года показывает, насколько по-разному может быть переосмыслена одна и та же история.