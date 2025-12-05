Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Морозова, Кутавичюте, Ксенофонтова: звезды на премьере мелодрамы с Джеймсом Франко

Фильм о гиперопеке и проживании горя «Сожалею о тебе» выйдет в российский прокат 11 декабря
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма «Сожалею о тебе». Первыми зрителями картины стали актеры Елена Морозова, Иван Трушин и Елизавета Долбникова, Вильма Кутавичюте, Елена КсенофонтоваЕвгения Ахременко, а также блогеры телеведущие и другие звезды шоу-бизнеса.

Вильма Кутавичюте
Вильма Кутавичюте
Елена Морозова с детьми
Елена Морозова с детьми
Иван Трушин и Елизавета Долбникова
Иван Трушин и Елизавета Долбникова

Новая драма от режиссера «Виноваты звезды» Джоша Буна рассказывает о 16-летней Кларе, которая страдает от гиперопеки матери Морган. Отец девушки Крис пытается помочь родным прийти к взаимопониманию, но отношения между матерью и дочерью только накаляются. Когда происходит ужасная авария, жизнь героинь полностью переворачивается.

Евгения Ахременко
Евгения Ахременко
Серафима Красникова
Серафима Красникова

Главные роли в фильме «Сожалею о тебе» исполнили Эллисон Уильямс («Девочки»), Маккенна Грейс («Одаренная»), Джеймс Франко («Иллюзия обмана») и Скотт Иствуд («Дальняя дорога»). Сценарий основан на одноименном романе американской писательницы Колин Гувер

Прокатом картины занимается компания Global Film. В российский прокат фильм «Сожалею о тебе» выйдет 11 декабря.