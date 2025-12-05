Морозова, Кутавичюте, Ксенофонтова: звезды на премьере мелодрамы с Джеймсом Франко

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма «Сожалею о тебе». Первыми зрителями картины стали актеры Елена Морозова, Иван Трушин и Елизавета Долбникова, Вильма Кутавичюте, Елена Ксенофонтова, Евгения Ахременко, а также блогеры телеведущие и другие звезды шоу-бизнеса.
Новая драма от режиссера «Виноваты звезды» Джоша Буна рассказывает о 16-летней Кларе, которая страдает от гиперопеки матери Морган. Отец девушки Крис пытается помочь родным прийти к взаимопониманию, но отношения между матерью и дочерью только накаляются. Когда происходит ужасная авария, жизнь героинь полностью переворачивается.
Главные роли в фильме «Сожалею о тебе» исполнили Эллисон Уильямс («Девочки»), Маккенна Грейс («Одаренная»), Джеймс Франко («Иллюзия обмана») и Скотт Иствуд («Дальняя дорога»). Сценарий основан на одноименном романе американской писательницы Колин Гувер
Прокатом картины занимается компания Global Film. В российский прокат фильм «Сожалею о тебе» выйдет 11 декабря.