Морозова, Кутавичюте, Ксенофонтова: звезды на премьере мелодрамы с Джеймсом Франко

Новая драма от режиссера «Виноваты звезды» Джоша Буна рассказывает о 16-летней Кларе, которая страдает от гиперопеки матери Морган. Отец девушки Крис пытается помочь родным прийти к взаимопониманию, но отношения между матерью и дочерью только накаляются. Когда происходит ужасная авария, жизнь героинь полностью переворачивается.