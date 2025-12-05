88-летний Джек Николсон улыбается в кругу семьи на первом за год фото

Дочь голливудского актера Джека Николсона Лоррейн опубликовала первое за почти год фото 88-летнего отца. Постом о Дне благодарения (27 ноября) в кругу семьи она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.