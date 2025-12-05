Ричмонд
88-летний Джек Николсон улыбается в кругу семьи на первом за год фото

Дочь Николсона опубликовала первое за год фото актера
Джек Николсон улыбается в кругу семьи на первом за год фото
Джек Николсон улыбается в кругу семьи на первом за год фотоИсточник: www_gazeta_ru

Дочь голливудского актера Джека Николсона Лоррейн опубликовала первое за почти год фото 88-летнего отца. Постом о Дне благодарения (27 ноября) в кругу семьи она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Ноябрь, который запомнится», — подписала галерею снимков она.

На одном из кадров звезда «Пролетая над гнездом кукушки» улыбается рядом с Лоррейн и своим сыном, актером Рэем Николсоном.

Лоррейн и Рэй родились в распавшемся браке Николсона с Ребеккой Бруссард.

Кроме того, у Николсона есть другие взрослые дети: 61-летняя Дженнифер Николсон, 54-летний Калеб Годдард, 43-летняя Хани Холлман и 31-летняя Тесса Гурин.

Ранее стали известны подробности нападения внука Джека Николсона на возлюбленную.