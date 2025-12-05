Ричмонд
Рената Литвинова показала новогодний наряд с декольте и перьями на голове

Актриса выбирает наряды для Нового года

Рената Литвинова показала наряд, в котором можно встречать Новый год. 58-летняя актриса примерила черное длинное платье, расшитое пайетками, с глубоким декольте и разрезом до бедра.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Литвинова дополнила образ черными полупрозрачными перчатками, а также высоким головным убором с перьями. Звезда сделала макияж с дымчатыми тенями и светло-коричневой помадой.

«Это очень красиво», «Дива», «Роскошная Рената», «Женщина вообще вне возраста», «Это не look — это бурлеск!», «Как всегда, неподражаема и красива», «Как же вы сказочны! Вы как будто с другой планеты», «Обворожительная», — писали поклонники.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Однако нашлись и те, кто не оценил образ звезды и в очередной раз высказался о ее худобе.

«Тут вы, Рената, переборщили с образом», «Как это страшно», «Худющая!», «Совсем высохла», — писали пользователи сети.

Рената Литвинова в последние годы живет в Париже. Актриса переехала в столицу Франции в 2022 году. В Европе она гастролирует со своими спектаклями, посещает светские мероприятия и участвует в модных показах.

Ранее Рената Литвинова заявила, что занимается самоистязанием ради красоты. Актриса отказалась от многих продуктов, чтобы быть красивой.

Звезда рассказала, что отказалась от блюд с глютеном, мяса, молочных продуктов и сахара, а также от шампанского. По словам знаменитости, она также ходит в криосауны, занимается спортом и делает лазерные «капельницы».