Звезда «Мортал Комбат» в последний раз перед смертью был в России в 2018 году

Shot: актер Кэри-Хироюки Тагава прилетал на ЧМ по футболу в 2018 году
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки ТагаваИсточник: Алексей Молчановский

В последний раз перед кончиной японский актер Кэри-Хироюки Тагава был в России в 2018 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Звезда фильма «Мортал Комбат» прилетал на ЧМ по футболу прямым рейсом из Японии, чтобы посетить финальный матч Франция — Хорватия

В середине июля 2018 года Кэри-Хироюки Тагава также посетил 40-й Московский международный кинофестиваль.

Артиста не стало на 76-м году жизни в США после инсульта.

Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Тагава за четыре десятилетия успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли образы колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken.

Ранее Игорь Жижикин назвал Кэри-Хироюки Тагаву великолепным актером.