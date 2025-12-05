Звезда «Мортал Комбат» в последний раз перед смертью был в России в 2018 году

Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Тагава за четыре десятилетия успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли образы колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken.