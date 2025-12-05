Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Линдси Лохан в мини-платье засняли с сыном и мужем в Майами

Актрису Линдси Лохан заметили с сыном и мужем во время прогулки

Актрису Линдси Лохан заметили с сыном и мужем в Майами. Об этом сообщает Dailу Mail.

Линдси Лохан с мужем и сыном
Линдси Лохан с мужем и сыномИсточник: Legion-Media

39-летняя знаменитость была одета в белое мини-платье и толкала перед собой коляску с 2-летним Луаем. Бадер Шаммас шел рядом с женой по улицам Майами.

На днях звезда появилась на публике в лиловом бельевом платье с серебряным цветочным принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin. Образ дополнила сумочка в виде красной гитары. В похожем наряде она снялась в фильме в 2000-е.

Летом 2023 года актриса родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения. Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник».

Ранее Линдси Лохан пришла на премьеру в платье с «голой» юбкой.