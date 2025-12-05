Линдси Лохан в мини-платье засняли с сыном и мужем в Майами

Актрису Линдси Лохан заметили с сыном и мужем в Майами. Об этом сообщает Dailу Mail.
39-летняя знаменитость была одета в белое мини-платье и толкала перед собой коляску с 2-летним Луаем. Бадер Шаммас шел рядом с женой по улицам Майами.
На днях звезда появилась на публике в лиловом бельевом платье с серебряным цветочным принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin. Образ дополнила сумочка в виде красной гитары. В похожем наряде она снялась в фильме в 2000-е.
Летом 2023 года актриса родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения. Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник».
Ранее Линдси Лохан пришла на премьеру в платье с «голой» юбкой.