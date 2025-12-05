Дочь актрисы Гриневой и фигуриста Шабалина дебютировала на сцене театра

Дочь актрисы Ирины Гриневой и фигуриста Максима Шабалина дебютировала на сцене музыкального театра «Геликон-опера». Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка пришла поддержать Василису и поделилась кадрами со спектакля.
«У Василисы сегодня первый выход на большую сцену в театре «Геликон-опера». Она поет в опере «Тоска» в детском хоре. С богом», — написала знаменитость.
Звезда недавно пожаловалась, что дочь отказались снимать в рекламе. Василиса пробовалась на роль, но утвердили «толстую девочку, не умевшую радоваться». Знаменитость не поняла, по каким критериям проводился отбор. Она показала подписчикам видео, которое записала со своим ребенком.
