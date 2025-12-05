Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь актрисы Гриневой и фигуриста Шабалина дебютировала на сцене театра

Актриса Ирина Гринева рассказала, что ее дочь дебютировала на сцене театра
Дочь актрисы Гриневой и фигуриста Шабалина дебютировала на сцене театра
Дочь актрисы Гриневой и фигуриста Шабалина дебютировала на сцене театраИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актрисы Ирины Гриневой и фигуриста Максима Шабалина дебютировала на сцене музыкального театра «Геликон-опера». Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка пришла поддержать Василису и поделилась кадрами со спектакля.

«У Василисы сегодня первый выход на большую сцену в театре «Геликон-опера». Она поет в опере «Тоска» в детском хоре. С богом», — написала знаменитость.

Звезда  недавно пожаловалась, что дочь отказались снимать в рекламе. Василиса пробовалась на роль, но утвердили «толстую девочку, не умевшую радоваться». Знаменитость не поняла, по каким критериям проводился отбор. Она показала подписчикам видео, которое записала со своим ребенком.

Ранее Ирина Гринева показала, в каком наряде вышла замуж в 15-й раз.