Джулианна Мур опубликовала редкое фото с мужем и сыном

Актриса поделилась семейным фото

Голливудская актриса Джулианна Мур опубликовала в соцсети фото с мужем и сыном. Звезда поделилась с подписчикам кадром, снятым на семейной вечеринке по случаю двойного праздника. Артистка и ее сын отметили дни рождения. Мур исполнилось 65 лет, а ее первенцу 28 лет.

Джулианна Мур с мужем и сыном / фото: соцсети
Джулианна Мур с мужем и сыном / фото: соцсети

«Как такое возможно, что нашему первенцу 28 лет? Калеб, я люблю-люблю-люблю тебя. 28 лет назад ты стал моим подарком на день рождения. Ты подарок всей моей жизни», — написала знаменитость.

Звезда состоит в браке с режиссером Бартом Фрейндлихом, который моложе нее на девять лет. Они начали встречаться в 1996 году. У пары, помимо сына, есть 23-летняя дочь Лив. Влюбленные официально зарегистрировали отношения уже после рождения детей в 2003 году. Невеста на церемонии была в лавандовом платье, а не в белом, о чем потом пожалела.

Ранее Джулианна Мур снялась без одежды и макияжа.