Джулианна Мур опубликовала редкое фото с мужем и сыном

Звезда состоит в браке с режиссером Бартом Фрейндлихом, который моложе нее на девять лет. Они начали встречаться в 1996 году. У пары, помимо сына, есть 23-летняя дочь Лив. Влюбленные официально зарегистрировали отношения уже после рождения детей в 2003 году. Невеста на церемонии была в лавандовом платье, а не в белом, о чем потом пожалела.