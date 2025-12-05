Ричмонд
Жена Сарика Андреасяна покрасила режиссеру волосы в яркий цвет: «Вылитый Трахтенберг»
Жена Сарика Андреасяна покрасила режиссеру волосы в рыжий цвет. Актриса Елизавета Моряк сняла этот процесс на видео и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка распыляла краску из аэрозоля.

«Нормальный рыжий человек. Рыжие армяне так выглядят», — оценил результат продюсер.

Подписчики знаменитостей активно прокомментировали пост: «Вылитый Трахтенберг», «Он на все готов ради Лизы», «Когда сказала ему, что шаришь в этой теме», «В нашем полку прибыло», «Что не сделаешь ради любимой», «Вы самая крутая пара», «Как весело вы живете», «Уморительные».

Ранее Елизавета Моряк вышла в свет в пышном платье с глубоким декольте.