Жена Андреасяна покрасила режиссеру волосы в рыжий цвет: «Вылитый Трахтенберг»

Жена Сарика Андреасяна покрасила режиссеру волосы в рыжий цвет. Актриса Елизавета Моряк сняла этот процесс на видео и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Артистка распыляла краску из аэрозоля.
«Нормальный рыжий человек. Рыжие армяне так выглядят», — оценил результат продюсер.
Подписчики знаменитостей активно прокомментировали пост: «Вылитый Трахтенберг», «Он на все готов ради Лизы», «Когда сказала ему, что шаришь в этой теме», «В нашем полку прибыло», «Что не сделаешь ради любимой», «Вы самая крутая пара», «Как весело вы живете», «Уморительные».
