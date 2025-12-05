Ричмонд
69-летняя звезда «Секса в большом городе» тайно вышла замуж

Ким Кэтролл вышла замуж за возлюбленного, который на 15 лет моложе нее

Ким Кэтролл тайно вышла замуж за своего возлюбленного Рассела Томаса. Свадьба пары состоялась 4 декабря 2025 года в Лондоне в Старой ратуше Челси. Известно, что на мероприятии присутствовало всего 12 человек.

Ким Кэттролл и Рассел Томас
Ким Кэттролл и Рассел ТомасИсточник: Соцсети

69-летняя актриса надела на торжество костюм от Dior, состоящий из белой плиссированной шифоновой юбки ниже колена и жакета кремового оттенка, а также туфли на каблуках. Известно, что наряд создала Патрисия Филд, давняя подруга Кэтролл и бывший художник по костюмам в сериале «Секс в большом городе».

Свой образ актриса дополнила полупрозрачными перчатками и шляпкой, сшитой на заказ у модиста Филипа Трейси.

Стилисты сделали звезде сериала «Секс в большом городе» стильную укладку, а визажисты — легкий макияж. Ее 54-летний возлюбленный для бракосочетания выбрал классический костюм, белую рубашку и галстук золотистого цвета.

Ким Кэтролл и Рассел Томас
Ким Кэтролл и Рассел ТомасИсточник: Legion-Media.ru

Ким Кэтролл и Рассел Томас познакомились в 2016 года на съемках программы «Женский час». Звукорежиссер после знакомства стал писать актрисе в соцсетях, а потом приехал к ней в Ванкувер.

«Это было очень смело с его стороны, ведь мы почти не знали друг друга, разве что несколько раз ужинали вместе. Но он приехал, и мы отлично поладили. И с тех пор мы вместе!» — говорила Кэтролл в интервью изданию People.

Отношения пары укрепились в пандемию коронавируса, когда они оказались вдвоем. Для актрисы этот брак стал четвертым.

Ранее Ким Кэтролл показала фото без макияжа в честь 69-летия.