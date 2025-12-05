Съемки байопика о Басте начнутся в феврале 2026 года

«Мы хотим выйти [с фильмом] в конце следующего года. Мы уже находимся в активном подготовительном периоде с актерами, выбрана вся натура. Так что надеемся в начале года уже двигаться в съемочный [процесс]», — сказал он. На презентационном слайде указано, что съемочный период пройдет с февраля по июнь 2026 года.