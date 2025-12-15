Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Назад в будущее»: путеводитель по реальным локациям несуществующего Хилл-Вэлли

Вопрос, где снимали фильм «Назад в будущее», волнует поклонников культового фильма не меньше, чем теория временных парадоксов. За вымышленным городом Хилл-Вэлли скрываются реальные улицы, здания и площади Калифорнии, навсегда ставшие частью кинематографической истории
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985) — это не только история о путешествиях во времени на DeLorean. Впечатляет и портрет идеального, хоть и вымышленного, американского городка Хилл-Вэлли, где разворачивается действие в 1955 и 1985 годах. Большая часть знакомых зрителям локаций — от дома главного героя до парковки, с которой началось легендарное путешествие, — существует на самом деле. Мы составили гид по местам, где снимали фильм «Назад в будущее». Эти адреса стали точками притяжения для фанатов со всего мира.

Ключевые локации, где снимали фильм «Назад в будущее»

Съемки картины проходили в различных городах Калифорнии в течение 100 дней. Часть сцен, особенно требующих исторической достоверности 1950-х годов, была снята на студии, но многие ключевые точки можно найти на карте штата и сегодня.

Главная площадь Хилл-Вэлли

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Где находится: Universal Studios, Юниверсал-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния.

Что снимали: сердце Хилл-Вэлли во всех эпохах. Здесь находятся Дворец правосудия, кинотеатр, банк и знаменитые часы, с которых падал доктор Браун. Это не реальная городская площадь, а масштабная студийная декорация, построенная еще в 1940-х годах. Она успела засветиться во множестве других фильмов — от «Убить пересмешника» до «Гремлинов». Декорация несколько раз горела и восстанавливалась персоналом студии, при этом ее узнаваемый облик сохранился.

Дом семьи Макфлай

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Где находится: 9303 Roslyndale Avenue, район Южная Пасадена, Лос-Анджелес, Калифорния.

Что снимали: скромный дом в спальном районе, где живут Джордж, Лоррейн и их дети. В фильме он расположен в вымышленном квартале Лайон-Эстейтс под линиями электропередач. Снаружи дом практически не изменился за почти 40 лет. Здесь снимали сцену, где Марти в костюме пришельца пугает своего будущего отца, а также многие эпизоды из 1985 года.

Школа Хилл-Вэлли

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Где находится: Whittier High School, город Уиттиер, Калифорния.

Что снимали: фасад школы, где учится Марти и его будущие родители. У входа снимали ключевую сцену перед балом, где Марти запихивают в багажник, а Джордж и Лоррейн целуются. Интересно, что в этой же школе в реальности учился будущий президент США Ричард Никсон. А вот сцены внутри, включая школьный бал, снимали в другом месте.

Спортивный зал для школьного бала

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Где находится: Hollywood United Methodist Church, Лос-Анджелес, Калифорния.

Что снимали: все действие школьного бала 1955 года, включая триумфальное выступление Марти с песней Johnny B. Goode. Просторный зал церкви идеально подошел для создания нужной атмосферы. Для съемок его декорировали в морском стиле, установили сцену и даже бассейн.

Торговый центр «Две сосны», позже «Одинокая сосна»

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Где находится: торговый центр Puente Hills Mall, город Сити-оф-Индастри, Калифорния.

Что снимали: пустынную парковку, где доктор Браун впервые демонстрирует Марти машину времени. После выхода фильма это место стало культовым. Фанаты годами собирались здесь в 01:15 26 октября, надеясь увидеть, как Марти вернется из прошлого. В честь этого у входа в торговый центр установлена памятная стела.

Дом доктора Брауна (1955 год)

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Где находится: 2101 Bushnell Avenue, город Пасадена, Калифорния.

Что снимали: особняк, в котором живет молодой Эмметт Браун. Здесь он придумывает концепцию машины времени, ударившись головой о раковину. Сюда же позже приходит за помощью Марти. Дом, известный как Гэмбл-хаус, — настоящий памятник архитектуры, построенный в 1908 году. Его роскошные интерьеры в фильме почти не показаны — во время съемок в здании шли реставрационные работы.

Burger King

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Где находится: 1015 South Victory Boulevard, город Бербанк, Калифорния.

Что снимали: самую первую сцену фильма, где Марти, опаздывая в школу, цепляется на скейтборде за пикап, проезжающий мимо заведения. Это реальный Burger King, который до сих пор работает на том же месте. Здание немного модернизировали, но его легко узнать. Эта сцена — один из самых ранних и ярких примеров product placement в кино.

Интересные факты о фильме «Назад в будущее»

Кадр из фильма Назад в будущее
Кадр из фильма «Назад в будущее»

За культовым статусом фильма скрывается непростая история производства, полная рисков, случайностей и гениальных решений.

  • Актера, игравшего главного героя, заменили после месяца съемок. Изначально роль Марти Макфлая исполнял Эрик Штольц. После того как было отснято около трети материала, режиссер Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг решили, что актер не подходит — он играл слишком драматично. Его заменили на Майкла Дж. Фокса, который параллельно снимался в сериале «Семейные узы». Съемки начали заново, а бюджет вырос на 4 млн долларов.

  • Машиной времени мог стать холодильник. В ранних версиях сценария устройством для путешествий во времени была комната, а затем — холодильник. От последнего варианта отказались из-за опасений, что дети, впечатленные фильмом, станут залезать в холодильники. Выбор пал на автомобиль DeLorean DMC-12 — его футуристический дизайн выглядел идеально, а компания-производитель к тому моменту уже обанкротилась, что позволило купить машины дешево.

  • Фильм едва не назвали по-другому. Президент студии Universal Сид Шейнберг настаивал на названии «Пришелец с Плутона», считая оригинальное название «Назад в будущее» непонятным для подростков. Отстоять всем известный вариант создателям помог только авторитет Стивена Спилберга. Тот заявил, что снимет свой продюсерский лейбл с фильма, если название изменят.

  • Песню Марти Макфлая исполнил не Майкл Дж. Фокс. Для сцены выступления на балу пригласили профессионального музыканта Марка Кэмпбелла, вокалиста группы Jack Mack and the Heart Attack. Он записал вокальную партию, а Фокс идеально синхронизировал свою игру на гитаре с фонограммой. Имя настоящего исполнителя в титрах указано не было.

  • Фильм спас DeLorean Motor Company от забвения. К моменту выхода картины компания уже обанкротилась, а ее основатель был оправдан по делу о торговле наркотиками. Фильм придал автомобилю статус культового, обеспечив ему вечную популярность. Сам Джон Делориан написал создателям фильма благодарственное письмо с фразой: «Спасибо, что продолжили воплощать мою мечту в столь позитивном ключе».