Фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985) — это не только история о путешествиях во времени на DeLorean. Впечатляет и портрет идеального, хоть и вымышленного, американского городка Хилл-Вэлли, где разворачивается действие в 1955 и 1985 годах. Большая часть знакомых зрителям локаций — от дома главного героя до парковки, с которой началось легендарное путешествие, — существует на самом деле. Мы составили гид по местам, где снимали фильм «Назад в будущее». Эти адреса стали точками притяжения для фанатов со всего мира.
Ключевые локации, где снимали фильм «Назад в будущее»
Съемки картины проходили в различных городах Калифорнии в течение 100 дней. Часть сцен, особенно требующих исторической достоверности 1950-х годов, была снята на студии, но многие ключевые точки можно найти на карте штата и сегодня.
Главная площадь Хилл-Вэлли
Где находится: Universal Studios, Юниверсал-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния.
Что снимали: сердце Хилл-Вэлли во всех эпохах. Здесь находятся Дворец правосудия, кинотеатр, банк и знаменитые часы, с которых падал доктор Браун. Это не реальная городская площадь, а масштабная студийная декорация, построенная еще в 1940-х годах. Она успела засветиться во множестве других фильмов — от «Убить пересмешника» до «Гремлинов». Декорация несколько раз горела и восстанавливалась персоналом студии, при этом ее узнаваемый облик сохранился.
Дом семьи Макфлай
Где находится: 9303 Roslyndale Avenue, район Южная Пасадена, Лос-Анджелес, Калифорния.
Что снимали: скромный дом в спальном районе, где живут Джордж, Лоррейн и их дети. В фильме он расположен в вымышленном квартале Лайон-Эстейтс под линиями электропередач. Снаружи дом практически не изменился за почти 40 лет. Здесь снимали сцену, где Марти в костюме пришельца пугает своего будущего отца, а также многие эпизоды из 1985 года.
Школа Хилл-Вэлли
Где находится: Whittier High School, город Уиттиер, Калифорния.
Что снимали: фасад школы, где учится Марти и его будущие родители. У входа снимали ключевую сцену перед балом, где Марти запихивают в багажник, а Джордж и Лоррейн целуются. Интересно, что в этой же школе в реальности учился будущий президент США Ричард Никсон. А вот сцены внутри, включая школьный бал, снимали в другом месте.
Спортивный зал для школьного бала
Где находится: Hollywood United Methodist Church, Лос-Анджелес, Калифорния.
Что снимали: все действие школьного бала 1955 года, включая триумфальное выступление Марти с песней Johnny B. Goode. Просторный зал церкви идеально подошел для создания нужной атмосферы. Для съемок его декорировали в морском стиле, установили сцену и даже бассейн.
Торговый центр «Две сосны», позже «Одинокая сосна»
Где находится: торговый центр Puente Hills Mall, город Сити-оф-Индастри, Калифорния.
Что снимали: пустынную парковку, где доктор Браун впервые демонстрирует Марти машину времени. После выхода фильма это место стало культовым. Фанаты годами собирались здесь в 01:15 26 октября, надеясь увидеть, как Марти вернется из прошлого. В честь этого у входа в торговый центр установлена памятная стела.
Дом доктора Брауна (1955 год)
Где находится: 2101 Bushnell Avenue, город Пасадена, Калифорния.
Что снимали: особняк, в котором живет молодой Эмметт Браун. Здесь он придумывает концепцию машины времени, ударившись головой о раковину. Сюда же позже приходит за помощью Марти. Дом, известный как Гэмбл-хаус, — настоящий памятник архитектуры, построенный в 1908 году. Его роскошные интерьеры в фильме почти не показаны — во время съемок в здании шли реставрационные работы.
Burger King
Где находится: 1015 South Victory Boulevard, город Бербанк, Калифорния.
Что снимали: самую первую сцену фильма, где Марти, опаздывая в школу, цепляется на скейтборде за пикап, проезжающий мимо заведения. Это реальный Burger King, который до сих пор работает на том же месте. Здание немного модернизировали, но его легко узнать. Эта сцена — один из самых ранних и ярких примеров product placement в кино.
Интересные факты о фильме «Назад в будущее»
За культовым статусом фильма скрывается непростая история производства, полная рисков, случайностей и гениальных решений.
Актера, игравшего главного героя, заменили после месяца съемок. Изначально роль Марти Макфлая исполнял Эрик Штольц. После того как было отснято около трети материала, режиссер Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг решили, что актер не подходит — он играл слишком драматично. Его заменили на Майкла Дж. Фокса, который параллельно снимался в сериале «Семейные узы». Съемки начали заново, а бюджет вырос на 4 млн долларов.
Машиной времени мог стать холодильник. В ранних версиях сценария устройством для путешествий во времени была комната, а затем — холодильник. От последнего варианта отказались из-за опасений, что дети, впечатленные фильмом, станут залезать в холодильники. Выбор пал на автомобиль DeLorean DMC-12 — его футуристический дизайн выглядел идеально, а компания-производитель к тому моменту уже обанкротилась, что позволило купить машины дешево.
Фильм едва не назвали по-другому. Президент студии Universal Сид Шейнберг настаивал на названии «Пришелец с Плутона», считая оригинальное название «Назад в будущее» непонятным для подростков. Отстоять всем известный вариант создателям помог только авторитет Стивена Спилберга. Тот заявил, что снимет свой продюсерский лейбл с фильма, если название изменят.
Песню Марти Макфлая исполнил не Майкл Дж. Фокс. Для сцены выступления на балу пригласили профессионального музыканта Марка Кэмпбелла, вокалиста группы Jack Mack and the Heart Attack. Он записал вокальную партию, а Фокс идеально синхронизировал свою игру на гитаре с фонограммой. Имя настоящего исполнителя в титрах указано не было.
Фильм спас DeLorean Motor Company от забвения. К моменту выхода картины компания уже обанкротилась, а ее основатель был оправдан по делу о торговле наркотиками. Фильм придал автомобилю статус культового, обеспечив ему вечную популярность. Сам Джон Делориан написал создателям фильма благодарственное письмо с фразой: «Спасибо, что продолжили воплощать мою мечту в столь позитивном ключе».