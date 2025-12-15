Актера, игравшего главного героя, заменили после месяца съемок. Изначально роль Марти Макфлая исполнял Эрик Штольц. После того как было отснято около трети материала, режиссер Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг решили, что актер не подходит — он играл слишком драматично. Его заменили на Майкла Дж. Фокса, который параллельно снимался в сериале «Семейные узы». Съемки начали заново, а бюджет вырос на 4 млн долларов.

Машиной времени мог стать холодильник. В ранних версиях сценария устройством для путешествий во времени была комната, а затем — холодильник. От последнего варианта отказались из-за опасений, что дети, впечатленные фильмом, станут залезать в холодильники. Выбор пал на автомобиль DeLorean DMC-12 — его футуристический дизайн выглядел идеально, а компания-производитель к тому моменту уже обанкротилась, что позволило купить машины дешево.

Фильм едва не назвали по-другому. Президент студии Universal Сид Шейнберг настаивал на названии «Пришелец с Плутона», считая оригинальное название «Назад в будущее» непонятным для подростков. Отстоять всем известный вариант создателям помог только авторитет Стивена Спилберга. Тот заявил, что снимет свой продюсерский лейбл с фильма, если название изменят.

Песню Марти Макфлая исполнил не Майкл Дж. Фокс. Для сцены выступления на балу пригласили профессионального музыканта Марка Кэмпбелла, вокалиста группы Jack Mack and the Heart Attack. Он записал вокальную партию, а Фокс идеально синхронизировал свою игру на гитаре с фонограммой. Имя настоящего исполнителя в титрах указано не было.