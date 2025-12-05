Марго Робби отказывается обсуждать личную жизнь в интервью

Марго Робби скрывает свою личную жизнь, даже находясь в центре общественного внимания. 35-летняя актриса недавно давала интервью, в котором предупредила, что не будет говорить о своем сыне, которого она родила от мужа, Тома Акерли, в октябре 2024 года. Марго призналась: «Я стараюсь сохранить эту сторону жизни в тайне и защитить малыша».
«Раньше я говорила в интервью более свободно. И я так часто обжигалась, когда люди вырывали мои слова из контекста! Я постоянно вижу якобы свои цитаты, которые мне на самом деле не принадлежат», — отметила Робби. Она до сих пор помнит, как около 10 лет назад увидела подобную ложь в газете и была возмущена, ведь все, что там было написано — выдумки. Актриса призналась, что ей просто пришлось с этим смириться, но больше попадать в подобные ситуации она не хочет.
Знаменитость вышла замуж за продюсера Тома Акерли в декабре 2016 года. Они вместе управляют продюсерской компанией LuckyChap, которую основали в 2014 году. В 2024 году Том рассказал, что они с Марго проводят вместе «24 часа в сутки», совмещая работу и личную жизнь.
