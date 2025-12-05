Марго Робби отказывается обсуждать личную жизнь в интервью

«Раньше я говорила в интервью более свободно. И я так часто обжигалась, когда люди вырывали мои слова из контекста! Я постоянно вижу якобы свои цитаты, которые мне на самом деле не принадлежат», — отметила Робби. Она до сих пор помнит, как около 10 лет назад увидела подобную ложь в газете и была возмущена, ведь все, что там было написано — выдумки. Актриса призналась, что ей просто пришлось с этим смириться, но больше попадать в подобные ситуации она не хочет.