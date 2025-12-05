Ричмонд
Блейк Лайвли требует продолжить судебные разбирательства в отношении Бальдони

Адвокаты актрисы подали возражение против ходатайства
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

В ноябре этого года команда Джастина Бальдони подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, прося судью Льюиса Дж. Лаймана отклонить иск Блейк Лайвли и избежать судебного разбирательства, назначенного на март 2026 года. В четверг, 4 декабря, адвокаты актрисы подали возражение против этого ходатайства, изложив свои аргументы в пользу того, почему судья должен продолжить судебное разбирательство.

«Это не история мелких неприятностей, вызванных творческими разногласиями, как утверждают ответчики, а история токсичной рабочей обстановки…», — написали адвокаты в исковом заявлении. Юристы Лайвли заявили, что Бальдони и члены его команды «распространили свою версию о виктимизации» и представили Блейк как «задиру», чтобы «избежать ответственности за враждебную обстановку, которую они создали» на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас».

Бальдони и соответчики пытаются «защитить себя от суда и лишить Блейк Лайвли возможности выступить в суде, обрушивая на нее обвинения в сексуальных домогательствах и мести», — заявили адвокаты актрисы в исковом заявлении. Они также отметили, что разрозненные теории ответчиков рушатся под тяжестью неопровержимых доказательств Лайвли.

Ранее Блейк Лайвли заявила, что потеряла миллионы долларов из-за клеветы.