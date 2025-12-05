Блейк Лайвли требует продолжить судебные разбирательства в отношении Бальдони

«Это не история мелких неприятностей, вызванных творческими разногласиями, как утверждают ответчики, а история токсичной рабочей обстановки…», — написали адвокаты в исковом заявлении. Юристы Лайвли заявили, что Бальдони и члены его команды «распространили свою версию о виктимизации» и представили Блейк как «задиру», чтобы «избежать ответственности за враждебную обстановку, которую они создали» на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас».