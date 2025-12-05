52-летняя Хайди Клум снялась в кожаных микрошортах и боди с декольте

Модель и телеведущая Хайди Клум снялась в кожаных микрошортах. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость стала лицом новой праздничной коллекции бренда Calzedonia. Супермодель примерила бордовое боди с глубоким декольте, которое дополнили кожаные микрошорты в тон, кружевные колготки и туфли на каблуках. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.
Накануне звезда стала гостьей мероприятия, организованном брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для выхода в свет красный жакет с глубоким декольте, юбку с разрезом и кружевом и туфли на каблуках. Манекенщица позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.
Ранее Хайди Клум с дочерью пришли на Венецианский кинофестиваль в парных образах.