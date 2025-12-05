52-летняя Хайди Клум снялась в кожаных микрошортах и боди с декольте

Накануне звезда стала гостьей мероприятия, организованном брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для выхода в свет красный жакет с глубоким декольте, юбку с разрезом и кружевом и туфли на каблуках. Манекенщица позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.