Павел Прилучный сообщил, что он вместе с женой Зепюр Прилучной-Брутян и двухлетним сыном Микаэлем принял участие в первой совместной фотосессии. Актер и его семья стали героями декабрьского номера журнала Hello!.
На одном из кадров звезда «Мажора» сидел в кресле и смотрел на сына, который стоял рядом с ним. 38-летний актер примерил серый костюм в полоску и черный свитер, а его наследник — черные брюки и черный свитер.
На другом снимке звезда сериала «Жизнь по вызову» позировал с сыном на руках у наряженной елки. Прилучный был одет в брюки, бархатный пиджак и черную рубашку, а Микаэль — в коричневые брюки и белый свитер с воротником.
Также актер был запечатлен и со своей женой. 29-летняя актриса примерила несколько нарядов. Она надела длинное шелковое платье изумрудного цвета на тонких бретелях и с декольте. Кроме того, она примерила черное платье с открытыми плечами, длинное белоснежное пальто с меховой накидкой и другие модные наряды.
«Сногсшибательные фотки. Пашка с годами только хорошеет», «Ребята, съемка просто отпад!», «Как красиво», «Красивая семья, будьте счастливы», «Очень гармоничная пара», «Обожаю эту семью. Классные актеры. Смотреть на вас — одно удовольствие».
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян поженились в 2022 году, а спустя год у них родился Микаэль. Этот брак для Прилучного стал вторым. Ранее он был женат на Агате Муцениеце, от которой у него есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.
Ранее жена Прилучного показала, как он танцует с двухлетним сыном под хит про бобра.