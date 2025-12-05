Марго Робби в платье с перьями снялась для обложки глянца

Актриса Марго Робби стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость в белом платье с перьями, черной юбкой и поясом на талии снялась на развалинах в поле. Волосы ей распустили и сделали легкие локоны.
В сентябре звезда удивила фанатов экстремальным похудением после родов. Актриса продемонстрировала фигуру на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие». Она вышла на публику в «голом» платье из кристаллов с цветком на спине. Образ дополнили стринги, артистка при этом отказалась от бюстгальтера. Волосы ей уложили в аккуратный высокий пучок и сделали вечерний макияж с коралловой помадой.
Ранее Марго Робби вышла в свет в бомбере на голое тело.