Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Любовь Толкалина рассказала о совместных съемках с Кэри-Хироюки Тагавой

Любовь Толкалина пообещала помолиться за умершего актера Кэри-Хироюки Тагаву
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина

Актриса Любовь Толкалина в беседе с «Газетой.Ru» пообещала помолиться и заказать панихиду за скончавшегося голливудского артиста Кэри-Хироюки Тагаву, который принял в России православие. По ее словам, фильм «Иерей-сан», в котором она снималась вместе с Тагавой, стал для нее особенным.

«Какая печальная новость. С Кэри-Хироюки Тагавой я работала на проекте “Иерей-сан. Исповедь самурая” по сценарию Ивана Охлобыстина. Это был совершенно потрясающий сценарий, и Кэри исполнял там главную роль японского православного священника, приехавшего в глубинку России для того, чтобы стать подвижником и восстановить храм, отстоять территорию от рейдерского захвата. И на этой драматической, криминальной составляющем истории на самом деле выросло довольно глубокое духовное исследование. Тогда я только узнала, что на самом деле Русская православная церковь есть в Японии, и после съемок в этом фильме Кэри крестился в православие. Это был очень интересный и очень особенный для меня проект, на котором я познакомилась также с Петром Николаевичем Мамоновым. То есть это для меня был такой некий духовный поворот. Сегодня я пойду и помолюсь за Кэри и закажу панихиду по православной традиции. Сегодня такой повод написать всем тем прекрасным артистам и продюсерам нашим, которые дали жизнь этому фильму», — сказала она.

Кэри-Хироюки Тагава в фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая»
Кэри-Хироюки Тагава в фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая»

Знаменитость добавила, что во время съемок фильма Тагава учил всю команду соблюдать «культуру» работы актера в кадре и преподавал ей медитации.

«На площадке с ним было удивительно спокойно. Он научил всю группу, например, тому, что когда он работает на крупном плане, за камерой и за оператором не должно быть никого из съемочной группы, либо все должны соблюдать тишину и быть полностью погруженными в то, что происходит в кадре, потому что действительно российское кинопроизводство часто пренебрегает такими важными вещами, как работа на крупном плане актера. То есть у нас нет этой культуры, которая была когда-то в советском кинематографе, когда каждый человек на съемочной площадке участвовал в том, что происходит в кадре, каждый, либо хотя бы не мешал. В советское время невозможно было представить себе иного. То, что сейчас творится на съемочных площадках, — это полное разрушение атмосферы. И Кэри тогда очень четко и отстаивал свое право быть сосредоточенным непосредственно внутри кадра в сцене. Он преподавал мне несколько уроков медитации. Надо сказать, что я тогда уже интересовалась медитацией и была очень приятно удивлена тому, что на съемочной площадке мы могли разделить это важное дело вместе с Кэри. Мы в перерывах могли уединиться и медитировать», — добавила она.

Кэри-Хироюки Тагава в фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая»
Кэри-Хироюки Тагава в фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая»

5 декабря журнал Deadline сообщил, что голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава скончался на 76-м году жизни в США. По информации издания, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.