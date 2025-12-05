Любовь Толкалина рассказала о совместных съемках с Кэри-Хироюки Тагавой

«На площадке с ним было удивительно спокойно. Он научил всю группу, например, тому, что когда он работает на крупном плане, за камерой и за оператором не должно быть никого из съемочной группы, либо все должны соблюдать тишину и быть полностью погруженными в то, что происходит в кадре, потому что действительно российское кинопроизводство часто пренебрегает такими важными вещами, как работа на крупном плане актера. То есть у нас нет этой культуры, которая была когда-то в советском кинематографе, когда каждый человек на съемочной площадке участвовал в том, что происходит в кадре, каждый, либо хотя бы не мешал. В советское время невозможно было представить себе иного. То, что сейчас творится на съемочных площадках, — это полное разрушение атмосферы. И Кэри тогда очень четко и отстаивал свое право быть сосредоточенным непосредственно внутри кадра в сцене. Он преподавал мне несколько уроков медитации. Надо сказать, что я тогда уже интересовалась медитацией и была очень приятно удивлена тому, что на съемочной площадке мы могли разделить это важное дело вместе с Кэри. Мы в перерывах могли уединиться и медитировать», — добавила она.