Студент Витя и его сводный брат Егор, отчаявшись решить финансовые проблемы, организовали в съемной питерской квартире нелегальное казино. Им помогали азартный сосед Бек и бывшая крупье Лера. Их бизнес сразу привлек внимание коррумпированного оперативника Нишакова и настоящих бандитов во главе с Айханом. К финалу первого сезона хрупкий мир их авантюры рухнул под давлением обстоятельств, криминала и внутренних конфликтов.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Нам покер»
Финальная серия стала точкой кипения для всех конфликтов. Благотворительный турнир, задуманный как последняя честная попытка спасти отца пострадавшего игрока и очистить совесть, превратился в ловушку. Подпольное казино штурмует полиция во главе с майором Журавлевым, а на улице Виктора похищают люди Айхана. В итоге империя, построенная на обмане и страхе, разваливается. Пути братьев расходятся, их союзники оказываются в беде или скрываются, а криминальный покров Петербурга лишь сгущается. Финальные кадры показывают, что история далека от завершения.
Как сложилась судьба героев
Финал сезона поставил каждого героя перед тяжелым выбором и оставил больше вопросов, чем ответов.
Витя
Витя (Артем Кошман) — мягкий и рефлексирующий мужчина, «мозг» операции. После провала турнира и ссоры с Егором он передает брату доступ к криптокошельку и уходит, желая начать все с чистого листа. Однако его свобода длится недолго — мужчину похищают люди Айхана. Спасла Виктора лишь протекция Наили. В самом финале он приходит к ней с дерзким предложением о сотрудничестве, осознанно делая шаг в мир, от которого пытался убежать.
Егор
Егор (Тимофей Елецкий) — инициативный и травмированный одиночеством авантюрист. В финале он выплескивает на брата все накопившиеся обиды, связанные с вечной борьбой за признание в семье. Получив от Вити доступ к деньгам, он, казалось бы, добивается желаемого, но его увозят в Псков родители. Финал обрывается на тревожной ноте: Егор получает сообщение от главы секты Марии с требованием вернуть деньги за сорванный турнир, что сулит новые проблемы.
Лера
Уставшая от жизни мать-одиночка Лера (Александра Бортич) искала в этой авантюре с казино безопасность для себя и дочери. После разговора с матерью Вити, которая объяснила всю несостоятельность их отношений, Лера принимает тяжелое, но взрослое решение. Ночью она тихо уезжает, оставляя Вите голосовое сообщение, где называет его единственным светлым пятном в своей жизни. Ее дальнейшая судьба неизвестна.
Бек
Бек (Улан Адамбаев) — игроман, чья зависимость постоянно подводила команду. После нахождения в плену у Наили он ненадолго возвращается к семье, но лишь для того, чтобы украсть фамильные драгоценности и проиграть их в онлайн-казино. Финал застает его в больничной палате у постели матери, где он, будучи не в силах остановиться, продолжает играть с телефона, что демонстрирует зрителям серьезность имеющейся у него проблемы.
Нишаков
Лейтенант Нишаков (Петр Скворцов) — коррумпированный и несчастный оперативник. Раскрыв махинации майора Журавлева и отомстив секте, в которую он вступил во время работы над одним делом, он, казалось бы, вышел сухим из воды. Однако финальная сцена показывает, что его ждет жестокая расплата от сектантов, которые окружают его в темном переулке.
Будет ли продолжение сериала «Нам покер»
На момент написания статьи официального анонса второго сезона еще не было.