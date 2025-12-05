Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Чем закончился 1-й сезон сериала «Нам покер»: итоги большого блефа

Первый сезон криминальной комедии «Нам покер» закончился полным крахом авантюры братьев, но оставил интригу для возможного продолжения
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Нам покер
Кадр из сериала «Нам покер»

Студент Витя и его сводный брат Егор, отчаявшись решить финансовые проблемы, организовали в съемной питерской квартире нелегальное казино. Им помогали азартный сосед Бек и бывшая крупье Лера. Их бизнес сразу привлек внимание коррумпированного оперативника Нишакова и настоящих бандитов во главе с Айханом. К финалу первого сезона хрупкий мир их авантюры рухнул под давлением обстоятельств, криминала и внутренних конфликтов.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Нам покер»

Финальная серия стала точкой кипения для всех конфликтов. Благотворительный турнир, задуманный как последняя честная попытка спасти отца пострадавшего игрока и очистить совесть, превратился в ловушку. Подпольное казино штурмует полиция во главе с майором Журавлевым, а на улице Виктора похищают люди Айхана. В итоге империя, построенная на обмане и страхе, разваливается. Пути братьев расходятся, их союзники оказываются в беде или скрываются, а криминальный покров Петербурга лишь сгущается. Финальные кадры показывают, что история далека от завершения.

Как сложилась судьба героев

Финал сезона поставил каждого героя перед тяжелым выбором и оставил больше вопросов, чем ответов.

Витя 

Артем Кошман в роли Вити в сериале Нам покер
Артем Кошман в роли Вити в сериале «Нам покер»

Витя (Артем Кошман) — мягкий и рефлексирующий мужчина, «мозг» операции. После провала турнира и ссоры с Егором он передает брату доступ к криптокошельку и уходит, желая начать все с чистого листа. Однако его свобода длится недолго — мужчину похищают люди Айхана. Спасла Виктора лишь протекция Наили. В самом финале он приходит к ней с дерзким предложением о сотрудничестве, осознанно делая шаг в мир, от которого пытался убежать.

Егор

Тимофей Елецкий в роли Егора в сериале Нам покер
Тимофей Елецкий в роли Егора в сериале «Нам покер»

Егор (Тимофей Елецкий) — инициативный и травмированный одиночеством авантюрист. В финале он выплескивает на брата все накопившиеся обиды, связанные с вечной борьбой за признание в семье. Получив от Вити доступ к деньгам, он, казалось бы, добивается желаемого, но его увозят в Псков родители. Финал обрывается на тревожной ноте: Егор получает сообщение от главы секты Марии с требованием вернуть деньги за сорванный турнир, что сулит новые проблемы.

Лера 

Александра Бортич в роли Леры в сериале Нам покер
Александра Бортич в роли Леры в сериале «Нам покер»

Уставшая от жизни мать-одиночка Лера (Александра Бортич) искала в этой авантюре с казино безопасность для себя и дочери. После разговора с матерью Вити, которая объяснила всю несостоятельность их отношений, Лера принимает тяжелое, но взрослое решение. Ночью она тихо уезжает, оставляя Вите голосовое сообщение, где называет его единственным светлым пятном в своей жизни. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Бек 

Улан Адамбаев в роли Бека в сериале Нам покер
Улан Адамбаев в роли Бека в сериале «Нам покер»

Бек (Улан Адамбаев) — игроман, чья зависимость постоянно подводила команду. После нахождения в плену у Наили он ненадолго возвращается к семье, но лишь для того, чтобы украсть фамильные драгоценности и проиграть их в онлайн-казино. Финал застает его в больничной палате у постели матери, где он, будучи не в силах остановиться, продолжает играть с телефона, что демонстрирует зрителям серьезность имеющейся у него проблемы.

Нишаков 

Петр Скворцов в роли Нишакова в сериале Нам покер
Петр Скворцов в роли Нишакова в сериале «Нам покер»

Лейтенант Нишаков (Петр Скворцов) — коррумпированный и несчастный оперативник. Раскрыв махинации майора Журавлева и отомстив секте, в которую он вступил во время работы над одним делом, он, казалось бы, вышел сухим из воды. Однако финальная сцена показывает, что его ждет жестокая расплата от сектантов, которые окружают его в темном переулке.

Будет ли продолжение сериала «Нам покер»

На момент написания статьи официального анонса второго сезона еще не было.

Кадр из сериала Нам покер
Кадр из сериала «Нам покер»