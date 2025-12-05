Бек (Улан Адамбаев) — игроман, чья зависимость постоянно подводила команду. После нахождения в плену у Наили он ненадолго возвращается к семье, но лишь для того, чтобы украсть фамильные драгоценности и проиграть их в онлайн-казино. Финал застает его в больничной палате у постели матери, где он, будучи не в силах остановиться, продолжает играть с телефона, что демонстрирует зрителям серьезность имеющейся у него проблемы.