Гвинет Пэлтроу в облегающем платье пришла на гала-вечер с мужем

Актриса Гвинет Пэлтроу с мужем Фалчуком пришла на гала-вечер

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу с мужем Фалчуком пришла на гала-вечер. Об этом сообщает WWD.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу и Брэд ФэлчакИсточник: Legion-Media

Звезда предпочла для выхода белое твидовое платье, которое дополнила красными туфлями с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали дневной макияж. Перед папарацци актриса появилась вместе с мужем Брэдом Фалчуком.

В сентябре знаменитость опубликовала фото, где позировала вместе со своим супругом, продюсером Брэдом Фэлчаком, на пляже. Актриса предстала перед камерой в темно-синем бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость позировала с собранными в хвост волосами и без косметики.

В 2018 году актриса вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.

Ранее Гвинет Пэлтроу оказалась в неловкой ситуации на съемках с Тимоти Шаламе.