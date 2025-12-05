Гвинет Пэлтроу в облегающем платье пришла на гала-вечер с мужем

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу с мужем Фалчуком пришла на гала-вечер. Об этом сообщает WWD.
Звезда предпочла для выхода белое твидовое платье, которое дополнила красными туфлями с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали дневной макияж. Перед папарацци актриса появилась вместе с мужем Брэдом Фалчуком.
В сентябре знаменитость опубликовала фото, где позировала вместе со своим супругом, продюсером Брэдом Фэлчаком, на пляже. Актриса предстала перед камерой в темно-синем бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость позировала с собранными в хвост волосами и без косметики.
В 2018 году актриса вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.
Ранее Гвинет Пэлтроу оказалась в неловкой ситуации на съемках с Тимоти Шаламе.