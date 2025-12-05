«Ангел» Victoria's Secret снялась в блестящем платье с голой спиной

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась для бренда рекламы Gucci. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость снялась в черном блестящем платье с голой спиной и открытыми плечами. Волосы модели уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
С 2015 года звезда состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.
