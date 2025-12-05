Ирина Шейк в одном платке снялась для рекламы: «Матрешка»

Супермодель Ирина Шейк снялась в одном платке для рекламы. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в одном платке. Ей также сделали укладку и вечерний макияж с красной помадой.
«Матрешка», — написала звезда.
31 октября Ирина Шейк показала свой образ на Хэллоуин. Супермодель выбрала для вечеринки костюм, вдохновленный образом итальянско-венгерской порноактрисы Чиччолины.
Ранее Ирина Шейк снялась топлес на частном острове.