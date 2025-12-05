«Король и Шут», «Колобок» и «Сектор Газа»: какие киноновинки представят на Comic Con Игромир

Комик Евгений Чебатков проведет интервью и сессию вопросов и ответов с Айваном Эткинсоном, продюсером фильмов Гая Ричи, который выйдет на связь онлайн. Эткинсон расскажет о планах Гая Ричи на вселенную, которую он создает в своих картинах, а также о новом боевике «Вне закона» с Джейком Джилленхолом, Генри Кавиллом, Розамунд Пайк и Эйсой Гонсалес, который выйдет в 2026 году.