«Король и Шут», «Колобок» и «Сектор Газа»: какие киноновинки представят на Comic Con Игромир

Рассказываем про презентации, показы и эксклюзивные встречи, которые будут проходить на фестивале поп-культуры
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

12-14 декабря в Москве пройдет Comic Con Игромир — фестиваль поп-культуры, который объединит поклонников кино, музыки, комиксов, настольных игр, косплея и видеоигр.

В рамках фестиваля пройдут музыкальные выступления, встречи с авторами комиксов и представителями киноиндустрии, автограф-сессии, конкурс косплея, а также эксклюзивные показы и презентации фильмов и сериалов.

Звездные гости

Фамке Янссен в фильме «Люди Икс 2»
Фамке Янссен в фильме «Люди Икс 2»

Одной из главных звезд мероприятия станет нидерландская актриса Фамке Янссен, известная по роли мутанта Джин Грей в франшизе Marvel «Люди Икс». Все три дня Янссен будет выступать на фестивале, отвечать на вопросы зрителей и раздавать автографы.

Комик Евгений Чебатков проведет интервью и сессию вопросов и ответов с Айваном Эткинсоном, продюсером фильмов Гая Ричи, который выйдет на связь онлайн. Эткинсон расскажет о планах Гая Ричи на вселенную, которую он создает в своих картинах, а также о новом боевике «Вне закона» с Джейком Джилленхолом, Генри Кавиллом, Розамунд Пайк и Эйсой Гонсалес, который выйдет в 2026 году.

Ожидаемые фильмы

Кадр из фильма «Красавица»
Кадр из фильма «Красавица»

На Comic Con Игромир пройдут презентации громких полнометражных проектов. Никита Кологривый представит байопик «Сектор Газа», в котором он сыграл фронтмена легендарной группы Юрия Клинских. Режиссер Антон Богданов и актриса Юлия Пересильд расскажут о фильме «Красавица». Режиссер Антон Маслов и артисты Дмитрий Журавлев и Мила Ершова покажут зрителям первые материалы сказки «Последний богатырь. Колобок».

Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Одним из самых масштабных кинособытий фестиваля станет презентация фильма «Король и Шут. Навсегда», фэнтези-продолжения нашумевшего сериала. Проект представят исполнители главных ролей Влад Коноплев, Константин Плотников, Вера Вольт, Дарья Мельникова и Илья Гришин, а также Антон Лиссов, фронтмен группы Jane Air, музыканты которой сыграли в фильме бременских музыкантов.

Кроме того, гости Comic Con Игромир увидят эксклюзивные материалы фильмов «Космическая собака Лида», «Сказка о царе Салтане», «Возвращение в Сайлент Хилл», «Левша», «Чебурашка 2», а также узнают подробности о мистическом детективе «Отель “У погибшего альпиниста”», который выйдет в прокат в 2027 году.

Сериальные новинки

Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»
Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»

Самые ожидаемые сериальные новинки представит Bubble Studios. На фестивале будет объявлен актерский состав сериала «Фурия», работу над которым недавно начал режиссер Александр Хант. Кроме того, зрители смогут пообщаться с создателями сериала «Майор Гром. Игра против правил»: режиссером Соберсашей, креативным продюсером Олегом Трофимом и актерами Тихоном Жизневским, Дмитрием Чеботаревым, Александром Сетейкиным и другими.

Кадр из сериала «Дети перемен»
Кадр из сериала «Дети перемен»

Исполнители главных ролей в фэнтези «Тайный город» представят свой проект и покажут первый тизер сериала. Актеры и режиссеры криминальной драмы «Дети перемен» покажут эксклюзивный отрывок из второго сезона, а создатели финального сезона «Вампиров средней полосы» представят эпизод из еще не вышедшей серии и проведут автограф-сессию.

Также гости Comic Con Игромир первыми смогут увидеть финальный эпизод комедийного сериала «Кибердеревня» и первую серию документального сериала «БДЫЩ!», рассказывающего об индустрии комиксов в России.

Специальные показы

Кадр из фильма «Пятый элемент»
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Помимо презентаций, встреч с создателями и автограф-сессий на Comic Con Игромир будут проходить специальные показы. Например, гости фестиваля посмотрят легендарный «Пятый элемент» Люка Бессона в оригинале с русскими субтитрами — за неделю до его возвращения в российский прокат. Поклонники «древнерусского аниме» «Киберслав» увидят сразу четыре эпизода сериала.

Также в рамках мероприятия пройдут премьера фэнтези-боевика «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсоном и Сигурни Уивер и показы фильмов «Ловушка для кролика», «Ассасин: Смертельная битва» и «Агент времени: Глава Инду. Фильм» — приквела популярного китайского сериала.