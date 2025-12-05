16-летнего сына актера Павла Баршака из «Питер FM» и «Елок 2» парализовало

Как передает Life.ru, Осипова в эфире программы Андрея Малахова пояснила, что давно и близко общается с семьей Баршака. Она напомнила, что познакомилась с Павлом во время работы над фильмом «Икона сезона», где также играли Евгений Цыганов и Екатерина Климова. Тогда же у Баршака и художницы по костюмам Евгении Истоминой завязались отношения, в которых родился Фома. Актриса отметила, что получила разрешение семьи, чтобы предать эту историю огласке.