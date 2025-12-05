16-летнего сына актера Павла Баршака из «Питер FM» и «Елок 2» парализовало

Актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», рассказала о серьезном жизненном испытании, с которым столкнулась семья ее коллеги по съемочной площадке, актера Павла Баршака. По ее словам, 16-летний сын артиста Фома оказался полностью парализован.
Как передает Life.ru, Осипова в эфире программы Андрея Малахова пояснила, что давно и близко общается с семьей Баршака. Она напомнила, что познакомилась с Павлом во время работы над фильмом «Икона сезона», где также играли Евгений Цыганов и Екатерина Климова. Тогда же у Баршака и художницы по костюмам Евгении Истоминой завязались отношения, в которых родился Фома. Актриса отметила, что получила разрешение семьи, чтобы предать эту историю огласке.
По ее рассказу, в мае подростку внезапно стало плохо прямо в школе, его парализовало. Все лето семья и близкие друзья боролись за его здоровье, стараясь не привлекать к ситуации публичного внимания.
Сам Павел Баршак подтвердил, что его сын болен редким заболеванием и сейчас проходит лечение в Израиле. Главная сложность — огромные расходы. По словам актера, только один день пребывания в клинике обходится в 200 тысяч рублей. Баршак известен по ролям в фильмах «Питер FM», «Елки 2», «Прогулка», а также сериалах «Хор», «Игра» и др.